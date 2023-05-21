Парки Киева обработают ядом от клещей: куда и когда лучше не ходить
В Киеве в ряде парков проведут мероприятия по акарицидной обработке против клещей, чтобы минимизировать риски после укуса этими насекомыми подцепить клещевой энцефалит и болезнь Лайма.
Где именно запланированы работы по распылению химпрепаратов против клещей в столице - читайте в материале ниже.
Акарицидная обработка
Комплекс мероприятий с целью профилактики и борьбы с насекомыми, которые могут быть разносчиками бактерий и вирусов методом распыления химикатов, покрывающих всю близлежащую территорию, проводится на открытых локациях или в помещениях.
Акарицидная обработка считается лучшим решением проблемы с клещами в теплые сезоны, когда в парках и скверах, на лужайках и газонах в городе усиливается активность этих насекомых, которые могут впиться в кожу и людей, и домашних животных во время выгула.
Такую дезинфекцию проводят специалисты с соблюдением инструкций и мер предосторожности (спецкостюмы и маски).
Где и когда проведут работы в Киеве
Мероприятия запланированы в ряде парков в Днепровском районе столицы в понедельник, 22 мая, в утреннее время (с 6.00 до 8.00).
В пресс-службе Днепровская РГА назвали локации, где в указанное время лучше не гулять во время таких работ по распылению:
- парк культуры и отдыха "Победа",
- парк за домом культуры ДВРЗ,
- парк на жилом массиве "Радужный".
В райгосадминистрации пояснили, что акарицидная обработка парков периодически проводится в столице для минимизации случаев укусов клещами посетителей и предотвращения возможности возникновения и распространения вирусного клещевого энцефалита и болезни Лайма.
Какие опасности связаны с укусами клещей
В большинстве случаев укусы клещей абсолютно безболезненны в начале, однако могут нанести большой вред здоровью человека, отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, говорится на сайте Киевского городского совета.
Так, клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, в частности, болезни Лайма, клещевой энцефалит. Они поражают разные органы и системы, а при отсутствии лечения это может привести к инвалидности, иногда даже к смерти.
Как защититься
Обезопасить себя от этой беды можно, соблюдая несколько правил^
- Собираясь на прогулку в парк, сквер или лесную зону, надевайте головной убор и светлую, плотно прилегающую к телу одежду с длинными рукавами.
- Во время и после прогулки тщательно осматривайте себя, особое внимание уделяя участкам тела, покрытым волосами.
- После возвращения домой одежду следует сразу постирать.
- Использование репеллентов будет не лишним.
- Поскольку клещ может укусить домашнее животное, используйте для обработки хвостатых питомцев специальные средства, а после прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых.
Добавим, что сезон наибольшей активности этих насекомых длится с апреля по октябрь.
Что делать, когда все же укусил клещ
"Если клещ таки присосался, следует как можно быстрее его снять. Желательно - обратиться в ближайший травмпункт. Там медики удалят насекомое, обработают укус и предоставят вам все необходимые рекомендации", - говорит Гинзбург.
Чтобы снять клеща самостоятельно, нужно:
- Аккуратно, плавными движениями расшатывать его из стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей.
- Медленно удалить клеща необходимо вместе с хоботком.
- После следует смазать место укуса 3% раствором йода, спиртом или одеколоном.
- Если частица клеща осталась в ране - ее удаляют стерильной иглой.
- После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом.
Специалист советует после укуса несколько недель уделить особое внимание своему самочувствию. В случае недомогания (головная боль, температура, слабость, покраснение в месте укуса, разрастание пятна или отека) следует немедленно обратиться к врачу.
"Но еще одна опасность состоит в том, что заболевания, переносимые клещами, не обязательно имеют внешние признаки. Поэтому в любом случае через месяц после укуса необходимо сдать кровь на антитела к боррелиозу, чтобы не пропустить опасную болезнь", - говорит Гинзбург.
Напомним, ранее мы рассказывали, соблюдение каких правил поможет эффективно защититься от клещей.
А также перед этим писали о том, что назван самый лучший способ вытащить клеща без помощи врача.