Парки Киева обработают ядом от клещей: куда и когда лучше не ходить

В Киеве в ряде парков проведут мероприятия по акарицидной обработке против клещей, чтобы минимизировать риски после укуса этими насекомыми подцепить клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Где именно запланированы работы по распылению химпрепаратов против клещей в столице - читайте в материале ниже.

Акарицидная обработка

Комплекс мероприятий с целью профилактики и борьбы с насекомыми, которые могут быть разносчиками бактерий и вирусов методом распыления химикатов, покрывающих всю близлежащую территорию, проводится на открытых локациях или в помещениях.

Акарицидная обработка считается лучшим решением проблемы с клещами в теплые сезоны, когда в парках и скверах, на лужайках и газонах в городе усиливается активность этих насекомых, которые могут впиться в кожу и людей, и домашних животных во время выгула.

Такую дезинфекцию проводят специалисты с соблюдением инструкций и мер предосторожности (спецкостюмы и маски).

Где и когда проведут работы в Киеве

Мероприятия запланированы в ряде парков в Днепровском районе столицы в понедельник, 22 мая, в утреннее время (с 6.00 до 8.00).

В пресс-службе Днепровская РГА назвали локации, где в указанное время лучше не гулять во время таких работ по распылению:

парк культуры и отдыха "Победа",

парк за домом культуры ДВРЗ,

парк на жилом массиве "Радужный".

В райгосадминистрации пояснили, что акарицидная обработка парков периодически проводится в столице для минимизации случаев укусов клещами посетителей и предотвращения возможности возникновения и распространения вирусного клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Какие опасности связаны с укусами клещей

В большинстве случаев укусы клещей абсолютно безболезненны в начале, однако могут нанести большой вред здоровью человека, отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, говорится на сайте Киевского городского совета.

Так, клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, в частности, болезни Лайма, клещевой энцефалит. Они поражают разные органы и системы, а при отсутствии лечения это может привести к инвалидности, иногда даже к смерти.

Как защититься

Обезопасить себя от этой беды можно, соблюдая несколько правил^

Собираясь на прогулку в парк, сквер или лесную зону, надевайте головной убор и светлую, плотно прилегающую к телу одежду с длинными рукавами.

Во время и после прогулки тщательно осматривайте себя, особое внимание уделяя участкам тела, покрытым волосами.

После возвращения домой одежду следует сразу постирать.

Использование репеллентов будет не лишним.

Поскольку клещ может укусить домашнее животное, используйте для обработки хвостатых питомцев специальные средства, а после прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых.

Добавим, что сезон наибольшей активности этих насекомых длится с апреля по октябрь.

Что делать, когда все же укусил клещ

"Если клещ таки присосался, следует как можно быстрее его снять. Желательно - обратиться в ближайший травмпункт. Там медики удалят насекомое, обработают укус и предоставят вам все необходимые рекомендации", - говорит Гинзбург.

Чтобы снять клеща самостоятельно, нужно:

Аккуратно, плавными движениями расшатывать его из стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей.

Медленно удалить клеща необходимо вместе с хоботком.

После следует смазать место укуса 3% раствором йода, спиртом или одеколоном.

Если частица клеща осталась в ране - ее удаляют стерильной иглой.

После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист советует после укуса несколько недель уделить особое внимание своему самочувствию. В случае недомогания (головная боль, температура, слабость, покраснение в месте укуса, разрастание пятна или отека) следует немедленно обратиться к врачу.

"Но еще одна опасность состоит в том, что заболевания, переносимые клещами, не обязательно имеют внешние признаки. Поэтому в любом случае через месяц после укуса необходимо сдать кровь на антитела к боррелиозу, чтобы не пропустить опасную болезнь", - говорит Гинзбург.