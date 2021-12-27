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Парень, который проник на территорию замка королевы, записал видео с угрозами убить Елизавету II

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Британия, Понедельник 27 декабря 2021 21:21
Парень, который проник на территорию замка королевы, записал видео с угрозами убить Елизавету II Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Британии задержали вооруженного арбалетом 19-летнего парня, который проник на территорию Виндзорского замка королевы Елизаветы II во время празднования Рождества. До этого он отправил своим друзьям видео, в котором угрожает убить монарха.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Видео с угрозами он отправил приятелям с аккаунта Snapchat за 24 минуты до того, как в рождественское утро его схватили офицеры. Он находился в 500 метрах от частных апартаментов королевы на территории замка. При этом ему удалось перелезть через забор с шипами с помощью веревочной лестницы.

В видеоролике парень в маске и в толстовке с капюшоном держит черный арбалет и искаженным голосом обращается к камере.

Парень, который проник на территорию замка королевы, записал видео с угрозами убить Елизавету II

Скриншот с видео (thesun.co.uk)

"Мне очень жаль. Мне очень жаль, что я сделал и что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету, королеву королевской семьи. Это месть за тех, кто погиб в Амритсарской бойне в 1919 году", - заявил он.

Отметим, что речь идет о расстреле демонстрации мирных жителей в Амритсаре, Северной Индии. 13 апреля 1919 года британские колониальные войска застрелили 379 протестующих и ранили около 1200 человек.

Он также добавил, что это месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы.

"Я индийский сикх, я ситх (персонаж из "Звездных войн", адепт темной стороны "Силы", - ред.). Меня звали Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс", - заявил он.

В "Звездных войнах" ситхи были врагами рыцарей-джедаев.

Подозреваемый добавил, что не рассчитывал пережить нападение на королеву.

В британской полиции подтвердили, что изучают содержание видео, но официальных подтверждений, что в нем фигурирует ранее задержанный человек, не было.

Напомним, Елизавета II из-за штамма "Омикрон" решила нарушить многолетнюю традицию празднования Рождества в Сандрингемском дворце, который расположен в Норфолке.

Вместо этого члены королевской семьи приехали к королеве в Виндзорский замок.

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Великобритания Елизавета II
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