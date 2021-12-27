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Хлопець, який проник на територію замку королеви, записав відео з погрозами вбити Єлизавету II

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Британія, Понеділок 27 грудня 2021 21:21
Хлопець, який проник на територію замку королеви, записав відео з погрозами вбити Єлизавету II Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Британії затримали озброєного арбалетом 19-річного хлопця, який проник на територію Віндзорського замку королеви Єлизавети II під час святкування Різдва. До цього він відправив своїм друзям відео, в якому погрожує вбити монарха.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

Відео з погрозами він відправив приятелям з аккаунта Snapchat за 24 хвилини до того, як в різдвяний ранок його схопили офіцери. Він знаходився в 500 метрах від приватних апартаментів королеви на території замку. При цьому йому вдалося перелізти через паркан з шипами за допомогою мотузкових сходів.

У відеоролику хлопець в масці і в толстовці з капюшоном тримає чорний арбалет і спотвореним голосом звертається до камери.

Хлопець, який проник на територію замку королеви, записав відео з погрозами вбити Єлизавету II

Скріншот з відео (thesun.co.uk)

"Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що я зробив і що буду робити. Я спробую вбити Єлизавету, королеву королівської сім'ї. Це помста за тих, хто загинув в Амрітсарській бійні в 1919 році", - заявив він.

Зазначимо, що мова йде про розстріл демонстрації мирних жителів в Амрітсарі, Північній Індії. 13 квітня 1919 року британські колоніальні війська застрелили 379 протестувальників і поранили близько 1200 осіб.

Він також додав, що це помста за тих, кого вбили, принижували і піддавали дискримінації через їхню расу.

"Я індійський сикх, я ситх (персонаж з "Зоряних воєн", адепт темної сторони "Сили", - ред.). Мене звали Джасвант Сінгх Чайл, мене звуть Дарт Джонс", - заявив він.

У "Зоряних війнах" ситхи були ворогами лицарів-джедаїв.

Підозрюваний додав, що не розраховував пережити напад на королеву.

У британській поліції підтвердили, що вивчають зміст відео, але офіційних підтверджень, що в ньому фігурує раніше затримана людина, не було.

Нагадаємо, Єлизавета II через штам "Омікрон" вирішила порушити багаторічну традицію святкування Різдва в Сандрінгемському палаці, який розташований в Норфолку.

Замість цього члени королівської сім'ї приїхали до королеви в Віндзорський замок.

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Великобританія Єлизавета II
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