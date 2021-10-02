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Парень Аlyona Аlyona зачитал рэп на телевидении: "я играю п**юном" (видео)

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 21:50
Парень Аlyona Аlyona зачитал рэп на телевидении: "я играю п**юном" (видео) Парень Alyona Alyona зачитал рэп (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Тетяна Самарук

Начинающий рэпер YOXDEN, который встречается с известной украинской рэпершей Alyona Alyona зачитал романтический рэп и рассказал, почему он читает стихи в сети другим девушкам.

Об этом он заявил в программе "Разоблачение.Послесловие" с Анной Свиридовой на телеканале LIVE.

Так, по просьбе телеведущей парень зачитал несколько своих стихов.

"Ты затронула струны моей души - на сердце прыщи. Ты мне больше не пиши. Я тебе не являюсь, будешь слушать мой автоответчик", - зачитал рэпер.

В ответ светская львица Светлана Вольнова назвала его "почти Моргенштерном".

Парень Аlyona Аlyona зачитал рэп на телевидении: &quot;я играю п**юном&quot; (видео)Парень Аlyona Аlyona зачитал рэп на телевидении: &quot;я играю п**юном&quot; (видео)Парень Alyona-Alyona зачитал рэп на телевидении (novyny.live)

Кроме того, он открыто в соцсетях признается в любви другим девушкам. Также показали клип рэпера, где он читает стихи другие девушке Виктории. YOXDEN признался, что это его соседка с нижнего этажа.

"Я играю п***юном. Ну это же сценический образ. Вот и я переехал на квартиру и так познакомился с соседями", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Аlyona Аlyona сделала заявление о своем отношении к спорту.

Также мы писали, что худела Аlyona Аlyona показала фигуру в купальнике.

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певец Аlyona Аlyona
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