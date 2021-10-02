Хлопець Аlyona Аlyona зачитав незвичний реп на телебаченні: "я граю п**юном" (відео)
Репер-початківець YOXDEN, який зустрічається з відомою українською реперкою Alyona Alyona зачитав романтичний реп та розповів, чому він читає вірші у мережі іншим дівчатам.
Про це він заявив у програмі "Викриття.Післямова" з Анною Свиридовою на телеканалі LIVE.
Так, на прохання телеведучої хлопець зачитав кілька своїх віршів.
"Ти затронула струни моєї душі - на серці прищі. Ти мені більше не пиши. Я тобі не атвєчу, будеш слухати мій автоотвєтчік",- зачитав репер.
У відповідь світська левиця Світлана Вольнова назвала його "майже Моргенштерном".
Хлопець Alyona-Alyona зачитав реп на телебаченні (novyny.live)
Окрім того, він відкрито у соцмережах зізнається у коханні іншим дівчатам. Також показали кліп репера, де він читає вірші інші дівчині Вікторії. YOXDEN зізнався, що це його сусідка з нижнього поверху.
"Я граю п***юном. Ну це ж сценічний образ. От і я переїхав на квартиру та так познайомився з сусідами", - заявив він.
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