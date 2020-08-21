Бомба-ракета: похудевшая Аlyona Аlyona показала фигуру в купальнике (видео)

Артистка показала, как освежается в жаркие летние дни
Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona согласилась принять участие в проекте Танцы со звездами и активно готовится покорять паркет. Ради этого она даже решилась на впечатляющее похудение - в планах у звезды скинуть 29 килограммов! Первый результат уже есть - артистка похудела на 10 килограммов и продолжает трудиться.
В своем Instagram Алена поделилась видео, в котором появилась в черном раздельном купальнике. Поклонники тут же отметили, что изменения в ее фигуре уже заметны и похвалили девушку.
В веселом ролике Аlyona Аlyona бомбочкой прыгает в бассейн, после чего поднявшиеся брызги якобы окатывают множество разных людей.
"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокомментировала видео рэперша.
Фолловеры оценили юмор и позитив Алены и оставили ей много теплых отзывов, не забыв и заметить результат ее усилий по похудению.
Скриншот комментариев
Ранее Аlyona Аlyona сделала заявление об отношении к спорту и рассказала, каким видам отдает предпочтение.
Также Аlyona Аlyona показала фрагменты тренировки и поддержку с партнером по проекту Танцы со звездами.