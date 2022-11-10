Паразиты и тяжелые металлы. Названа самая опасная в магазине рыба
Фото: Врач назвала самую опасную рыбу (РБК-Украина)
Рыбу любят многие из нас, но не забывайте, что в ней могут быть паразиты и тяжелые металлы. Самую большую опасность представляет собой свежая рыба, поэтому готовить ее надо при 60 градусах, тогда паразиты через 30 секунд умирают.
Какая рыба представляет собой наибольшую опасность рассказала гастроэнтеролог Алла Курилец на странице "Доказові батьки" в Facebook.
Какие рыбы самые опасные для здоровья
- речная (карповые породы): лещ, карась, карп, лень
- лосось фермерский, морской лещ, арктический голец, телапия, анчоус, осетрина.
В каких рыбах могут быть тяжелые металлы:
- Ртуть может быть в скумбрии, тунце, карасе, щуке, окуне.
- Свинец может быть в карасе, окуне, ляще.
- Антибиотики в форели и семге.
- Пестициды могут быть в карпе и щуке.
- Кадмий в раках, мидиях, устрицах.
- Причем, чем старше рыба – тем больше накопление тяжелых металлов.
Самая чистая рыба, это травоядная, которая плавала в океане. Помните, что вы имеете право требовать сертификат правильной сохранности, заморозки, приготовления рыбы.
Как правильно выбирать рыбу
- Тушка должна быть гладкой, плотной, эластичной. При надавливании вмятина должна быть и сразу восстановиться.
- Жабры должны быть красного цвета.
- Плотно прилегающая чешуя.
- Глаза не должны быть мутные и сухие.
- На животе не должно быть желтых участков, потому что это окисленные жиры.
- Должен быть сертификат, где указана дата и место отлова.
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