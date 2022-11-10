Паразиты и тяжелые металлы. Названа самая опасная в магазине рыба

Рыбу любят многие из нас, но не забывайте, что в ней могут быть паразиты и тяжелые металлы. Самую большую опасность представляет собой свежая рыба, поэтому готовить ее надо при 60 градусах, тогда паразиты через 30 секунд умирают.

Какая рыба представляет собой наибольшую опасность рассказала гастроэнтеролог Алла Курилец на странице "Доказові батьки" в Facebook.

Самая чистая рыба, это травоядная, которая плавала в океане. Помните, что вы имеете право требовать сертификат правильной сохранности, заморозки, приготовления рыбы.

В каких рыбах могут быть тяжелые металлы:

Ранее врачи рассказали, что будет с организмом, если часто есть рыбу.

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