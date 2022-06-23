ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Определить несвежую рыбу очень просто: достаточно лишь взгляда

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 07:39
Определить несвежую рыбу очень просто: достаточно лишь взгляда Фото: Как определить несвежую рыбу простым способом (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Несвежая рыба может быть опасной для здоровья и для вашего кошелька. Ведь купив такой товар, вы просто выбросите деньги.

Как не попасть в неприятности с испорченной рыбой - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как с одного взгляда определить несвежую рыбу

Чтобы понять, что рыба начала портиться или уже и вовсе не годится, надо попросить продавца посмотреть на ее жабры. Свежая рыба имеет красные жабры, других вариантов нет.

Если вы заметили пурпурный или коричневый цвет, это признак старой рыбы.

Ярко-красные жабры свидетельствуют, что богатая кислородом кровь рыбы естественным образом течет через капилляры в жабрах, когда она дышит через воду.

Кроме цвета жабр, стоит обратить внимание и на выделения. Если в жабрах присутствует слизь - это признак испорченной рыбы. Жабры должны быть влажными, но не липкими.

Также надо обратить на такие признаки несвежести:

  • засохшая, обветренная чешуя,
  • резкий, неприятный запах (его вы точно ни с чем не спутаете),
  • когда вы чистите, кости на ребрах легко отделяются от мяса.

Ранее врачи рассказали, что будет с организмом, если часто есть рыбу.

Также мы писали, как быстро засолить скумбрию. Рыба будет готова уже через несколько часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рыба
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь