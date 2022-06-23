Определить несвежую рыбу очень просто: достаточно лишь взгляда

Несвежая рыба может быть опасной для здоровья и для вашего кошелька. Ведь купив такой товар, вы просто выбросите деньги.

Как не попасть в неприятности с испорченной рыбой - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как с одного взгляда определить несвежую рыбу

Чтобы понять, что рыба начала портиться или уже и вовсе не годится, надо попросить продавца посмотреть на ее жабры. Свежая рыба имеет красные жабры, других вариантов нет.

Если вы заметили пурпурный или коричневый цвет, это признак старой рыбы.

Ярко-красные жабры свидетельствуют, что богатая кислородом кровь рыбы естественным образом течет через капилляры в жабрах, когда она дышит через воду.

Кроме цвета жабр, стоит обратить внимание и на выделения. Если в жабрах присутствует слизь - это признак испорченной рыбы. Жабры должны быть влажными, но не липкими.

Также надо обратить на такие признаки несвежести: