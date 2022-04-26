Парацетамол или ибупрофен? От какой боли помогает каждый, и что нельзя с алкоголем

Парацетамол - анальгетик и антипиретик (жаропонижающее)
Используют:
- При болевом синдроме (боль головы, мигрень, боль в спине, ревматическая, в мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль).
- Для облегчения симптомов при простуде и гриппе (лихорадка, ломота в теле).
Начинает действовать через 20-30 минут после приема.
Противопоказания парацетамола:
- Повышенная чувствительность к компонентам.
- Тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения.
- Не принимайте с другими лекарствами, где тоже есть парацетамол (например, Фламидез), потому что будет передозировка и может закончиться печеночной недостаточностью.
- Кто имеет заболевания печени, токсичность парацетамола увеличивается.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Поражение печени возможно у взрослых, принимавших 10 г и более и; у детей свыше 150 мг на кг массы тела.
- Влияет на уровень глюкозы и мочевой кислоты в крови.
Ибупрофен - нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство
Начинает действовать через 45 минут после приема натощак. Употреблять надо во время еды или через 1-2 часа.
Употреблять для лечения боли головы, зубной, спины, суставной, мышц, дисменореи, невралгии, ревматических болей, симптомов простуды и гриппа.
Противопоказания ибупрофена:
- Повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов.
- Наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты (аспирина), других НПВС.
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе.
- Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с приемом НПВС.
- Тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA), тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность.
- Активное воспалительное заболевание кишечника.
- Геморрагический диатез или другие нарушения свертываемости крови.
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Последний триместр беременности. Во время I и II триместров беременности также следует избегать применения лекарственного средства.
- Почечная недостаточность.
- Ветряная оспа.
Смотрите ниже инструкции, как употреблять парацетамол и ибупрофен, какие формы выпуска и названия бывают:
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