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Парацетамол или ибупрофен? От какой боли помогает каждый, и что нельзя с алкоголем

Фото: При каких состояниях принимают парацетамол и ибупрофен (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Парацетамол и ибупрофен - два главных обезболивающих и жаропонижающих препарата. Однако есть у них и отличия, индивидуальные показания и противопоказания.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

Парацетамол - анальгетик и антипиретик (жаропонижающее)

Используют:

  • При болевом синдроме (боль головы, мигрень, боль в спине, ревматическая, в мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль).
  • Для облегчения симптомов при простуде и гриппе (лихорадка, ломота в теле).

Начинает действовать через 20-30 минут после приема.

Противопоказания парацетамола:

  • Повышенная чувствительность к компонентам.
  • Тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения.
  • Не принимайте с другими лекарствами, где тоже есть парацетамол (например, Фламидез), потому что будет передозировка и может закончиться печеночной недостаточностью.
  • Кто имеет заболевания печени, токсичность парацетамола увеличивается.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Поражение печени возможно у взрослых, принимавших 10 г и более и; у детей свыше 150 мг на кг массы тела.
  • Влияет на уровень глюкозы и мочевой кислоты в крови.

Ибупрофен - нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство

Начинает действовать через 45 минут после приема натощак. Употреблять надо во время еды или через 1-2 часа.

Употреблять для лечения боли головы, зубной, спины, суставной, мышц, дисменореи, невралгии, ревматических болей, симптомов простуды и гриппа.

Противопоказания ибупрофена:

  • Повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов.
  • Наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты (аспирина), других НПВС.
  • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе.
  • Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с приемом НПВС.
  • Тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA), тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность.
  • Активное воспалительное заболевание кишечника.
  • Геморрагический диатез или другие нарушения свертываемости крови.
  • Последний триместр беременности. Во время I и II триместров беременности также следует избегать применения лекарственного средства.
  • Почечная недостаточность.
  • Ветряная оспа.

Смотрите ниже инструкции, как употреблять парацетамол и ибупрофен, какие формы выпуска и названия бывают:

Фото: instagram.com/sviy.doc

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