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Парацетамол чи ібупрофен? Від якого болю допомагає кожен, і що не можна з алкоголем

Фото: При яких станах приймають парацетамол та ібупрофен (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Парацетамол та ібупрофен - два головних знеболювальних та жарознижувальних препарати. Однак є у них і відмінності, індивідуальні покази та протипокази.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Парацетамол - анальгетик та антипіретик (жарознижувальне)

Використовують:

  • При больовому синдромі (біль голови, мігрень, біль у спині, ревматичний, у м’язах, періодичні болі у жінок, невралгії, зубний біль).
  • Для полегшення симптомів при застуді та грипі (гарячка, ломота в тілі).

Починає діяти через 20-30 хвилин після прийому.

Протипокази парацетамолу:

  • Підвищена чутливість до компонентів.
  • Тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм, захворювання крові, синдром Жильбера, виражена анемія, лейкопенія.
  • Не приймайте з іншими ліками, де теж є парацетамол (наприклад, Фламідез), бо буде передозування і може закінчитись печінковою недостатністю.
  • Хто має захворювання печінки, токсичність парацетамолу збільшується.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Ураження печінки можливе у дорослих, які приймали 10 г і більше і; у дітей понад 150 мг на кг маси тіла.
  • Впливає на рівень глюкози і сечової кислоти у крові.

Ібупрофен - нестероїдний протизапальний та протиревматичний засіб

Починає діяти через 45 хвилин після прийому натщесерце. Вживати треба під час їжі або через 1-2 години.

Вживати для лікування болю голови, зубного, спини, суглобового, м’язів, дисменореї, невралгії, ревматичних болів, симптомів застуди та грипу.

Протипокази ібупрофену:

  • Підвищена чутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів.
  • Наявність в анамнезі реакцій гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив'янка) після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), інших НПЗЗ.
  • Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі.
  • Шлунково-кишкова кровотеча або перфорація стінки шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язані із застосуванням НПЗЗ.
  • Тяжка серцева недостатність (клас IV за класифікацією NYHA), тяжка ниркова недостатність або тяжка печінкова недостатність.
  • Активне запальне захворювання кишечнику.
  • Геморагічний діатез або інші порушення згортання крові.
  • Останній триместр вагітності. Під час І та ІІ триместрів вагітності також слід уникати застосування лікарського засобу.
  • Ниркова недостатність.
  • Вітряна віспа.

Дивіться нижче інструкції, як вживати парацетамол й ібупрофен, які форми випуску і назви бувають:

Фото: instagram.com/sviy.doc

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