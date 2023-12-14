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Парацетамол чи ібупрофен? Чим краще збивати температуру дитині

Фото: Чим краще збивати температуру у дитини (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Коли у дитини температура батьки думають, що ж ефективніше та безпечніше для її зниження - ібупрофен або ацетамінофен (парацетамол).

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Що важливо знати батькам

Лихоманка - це не небезпечно і це не привід для паніки.

Перш ніж давати ліки - напоїть дитину або дайте груди, щоб уникнути зневоднення.

Парацетамол - це група анальгетиків, впливає саме на вироблення речовин-простагландинів і цим зменшує лихоманку та біль.

Ібупрофен - це група протизапальних препаратів (НПЗЗ)-впливає на запалення, за рахунок цього зменшує біль та лихоманку.

У дітей використовуються тільки ці 2 препарати. Дозування за вагою дитини, а не за віком.⠀

Немає мінімальної та максимальної температури, при якій дитині потрібно жарознижувальне - орієнтиром завжди служить тільки самопочуття дитини. Дотримуйтесь часового інтервалу між сусідніми дозами - не менше 4-6 годин.

Якщо ви знаєте, що конкретно вашій дитині добре допомагає саме парацетамол - використовуйте в першу чергу його.

Препарати не бажано поєднувати в один прийом-ризик їх побічних ефектів посилюється - зростає токсичність для нирок.

У листопаді 2016 року в журналі Clinical pediatrics були опубліковані результати великого дослідження про ефективність жарознижуючих у дітей віком 6 місяців-11 років, які порівнювали ібупрофен у дозуванні 7.5 мг/кг ваги та парацетамол у дозі 10-15 мг. Ібупрофен працював у цій групі дітей швидше парацетамолу - ефект в середньому 90 хвилин, парацетамол-2 години

Ефект від ібупрофену у більшості дітей тривав довше на 1 годину (але не у всіх дітей). Профіль безпеки у парацетамолу та ібупрофену приблизно однаковий.

Але настільки нешкідливі ці ліки?

Парацетамол при передозуванні є токсичним для печінки (що особливо небезпечно для дітей з наявними захворюваннями печінки).

Ібупрофен при тривалому застосуванні може викликати подразнення слизової оболонки шлунка, кровотечі та проблеми з нирками.

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