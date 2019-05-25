ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парализованный кузнечик: Лобода рассмешила сеть нелепым танцем

STYLERПерсоны    25.05.2019 - 11:06
Парализованный кузнечик: Лобода рассмешила сеть нелепым танцем
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Движения Лободы вызвали непонимание у пользователей

Светлана Лобода опубликовала видео со своего выступления и нарвалась на критику пользователей, которым показался странным танец исполнительницы. Соответствующая запись размещена в соцсети Instagram.

Скандальная исполнительница Лобода показала ролик, где она танцует под свою песню "Суперзвезда" на одном из концертов. При этом, ее наряд настолько откровенен, что можно увидеть нижнее белье артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Пользователи не смогли пройти мимо, не прокомментировав увиденное. Критики в адрес Лободы на этот раз оказалось действительно много и каждый отметил что-то свое:

  • Бросайтесь тапками, но это - не танец. Конвульсии какие-то... Зачем приписывать то, что не соответствует действительности?
  • Танец дикаря.
  • Жалко, что голоса совсем нет.
  • Если уж поешь,то не надо танцевать, у тебя это не получается хорошо.
  • Танец парализованного кузнечика.
  • Это модно, если видны трусы?
  • Дорогая Лобода, вы еще не устали быть звездой?
  • Колбасит не по-детски.

Ранее Лободу заметили с таинственным незнакомцем.

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.

Мы также писали, что Лобода заинтриговала загадочным посланием.

Просто ангел! Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки Расставание - всегда грустно: Лобода шокировала заявлением
Новости Украины Лобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь