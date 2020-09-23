Парадокс: ученые рассказали о пользе вредного продукта

Соль (иллюстративное фото: canva.com)

Медики и исследователи пришли к выводу, что полное исключение этого продукта – опасно для организма

Ученые рассказали о пользе продукта, который давно считают вредным. Исследователи неоднократно доказывали негативное влияние соли на организм, но, как оказалось, без этого ингредиента человек тоже не сможет долго пробыть здоровым. Об этом говорится с публикации The Nature.

В организме среднего человека содержится примерно 100 граммов натрия. Натрий (Na⁺) — это электролит, который имеет решающее значение для поддержания водно-солевого баланса и артериального давления, а также для передачи нервных импульсов. Хлор (Cl⁻) играет вспомогательную роль. Концентрация натрия и хлора в организме жестко регулируется: потери с потом или мочой должны быть восполнены извне. Именно потому, что натрий и хлор важны для сохранения постоянства внутренней среды, у нас есть вкусовые рецепторы, которые помогают различать соленое.

Соль нужна человеку для нормального функционирования всего организма. Без соли в меню очень скоро могут появиться проблемы с мышцами и с работой нервной системы. Если долгое время есть только пресную пищу, то в конечном итоге это скажется на работе мозга и сердечно-сосудистой системы.

Связано это с тем, что соль способствует задержанию влаги в организме, если ее будет недостаточно, то клетки начнут испытывать голод, в том числе и кислородный. Не смогут нормально функционировать почки и печень.

Гипонатриемия (дефицит соли) бывает у спортсменов, которые очень много пьют во время длительных нагрузок (например, марафона). А еще у людей, которые мало едят и пьют много пива. Также недостаток соли может быть связан с циррозом печени.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднее потребление соли в Европе — 8–11 граммов в сутки, что значительно выше рекомендуемого уровня в 5 граммов. В европейских странах проблему с солью пытаются решить с помощью маркировки: указывая количество натрия на этикетках, а также побуждая производителей уменьшать ее количество в продуктах.

Несмотря на то, что соль несет определенную пользу для организма, врачи все же рекомендуют воздерживаться от частого питья пива, особенно с солеными закусками, меньше употреблять соленую рыбу, соленья и другие продукты, содержащие большое количество соли.

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