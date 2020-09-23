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Парадокс: вчені розповіли про користь шкідливого продукту

Середа 23 вересня 2020 22:31
Парадокс: вчені розповіли про користь шкідливого продукту
Сіль (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Медики і дослідники прийшли до висновку, що повне виключення цього продукту – небезпечно для організму

Вчені розповіли про користь продукту, який давно вважають шкідливим. Дослідники неодноразово доводили негативний вплив солі на організм, але, як виявилося, без цього інгредієнта людина теж не зможе довго пробути здоровим. Про це говориться з публікації The Nature.

В організмі середньої людини міститься приблизно 100 грамів натрію. Натрій (Na⁺) — це електроліт, який має вирішальне значення для підтримки водно-сольового балансу та артеріального тиску, а також для передачі нервових імпульсів. Хлор (Cl⁻) відіграє допоміжну роль. Концентрація натрію і хлору в організмі жорстко регулюється: втрати з потом, сечею повинні бути відновлені ззовні. Саме тому, що натрій і хлор важливі для збереження сталості внутрішнього середовища, у нас є смакові рецептори, які допомагають розрізняти солоне.

Сіль потрібна людині для нормального функціонування всього організму. Без солі у меню дуже скоро можуть з'явитися проблеми з м'язами та з роботою нервовою системою. Якщо тривалий час їсти лише прісну їжу, то в кінцевому підсумку це позначиться на роботі мозку і серцево-судинної системи.

Це пов'язано з тим, що сіль сприяє затриманню вологи в організмі, якщо її буде недостатньо, то клітини почнуть відчувати голод, в тому числі й кисневий. Не зможуть нормально функціонувати нирки та печінку.

Гіпонатріємія (дефіцит солі) буває у спортсменів, які дуже багато п'ють під час тривалих навантажень (наприклад, марафону). А ще у людей, які мало їдять і п'ють багато пива. Також дефіцит солі може бути пов'язаний з цирозом печінки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), середнє споживання солі в Європі — 8-11 грамів на добу, що значно вище рекомендованого рівня в 5 грамів. В європейських країнах проблему з сіллю намагаються вирішити за допомогою маркування: вказуючи кількість натрію на етикетках, а також спонукаючи виробників зменшувати її кількість в продуктах.

Попри те, що сіль несе певну користь для організму, лікарі все ж рекомендують утримуватися від частого пиття пива, особливо з солоними закусками, менше вживати солону рибу, соління та інші продукти, що містять велику кількість солі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог розвіяла міфи про популярні диво-продукти та їх аналоги.

Також ми розповідали, чому не можна купувати дешеві продукти.

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