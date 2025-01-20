Парад планет стане початком нової ери. Астролог дала гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Що таке парад планет

Парад планет, як зазначила Лагуз, це астрономічне явище, коли декілька планет Сонячної системи стоять поруч один з одним з точки зору спостерігача Землі. У 2025 році парад планет відбудеться 21 січня.

"Його вплив відчуватиметься кілька днів до та після цієї дати. Парад планет створить потужний енергетичний фон, який сприятиме глобальним і особистим змінам, активуючи ключові сфери нашого життя. Цей період здатний пробудити в нас наші потужні приховані ресурси та відкрити нові можливості", - розповіла астролог.

Гороскоп на парад планет для всіх знаків Зодіаку

Овен

Парад планет активує ваші кар’єрні амбіції та зони відповідальності. Ви відчуєте збільшення обов’язків, але водночас отримаєте шанс проявити себе перед керівництвом або клієнтами. Очікуйте пропозиції про нову посаду або проект, який потребує рішучості. Але є ризик емоційного вигоряння через надмірні навантаження, тож майте це на увазі та намагайтеся тримати себе у балансі та обов’язково залишайте собі час для фізичної активності - це допоможе зняти стрес.

Телець

Для вас цей період пов’язано з духовним зростанням, подорожами та навчанням. Ви можете відкрити для себе нові горизонти, як буквально, так і метафорично. Очікуйте на несподівані знайомства, які можуть вплинути на ваше майбутнє. Також, у цей період можуть бути труднощі з адаптацією до нових обставин. Порада - займіться вивченням чи дослідженням чогось нового, почніть читати книгу, яка вас давно цікавила.

Близнюки

Енергія параду планет торкнеться ваших фінансових ресурсів і внутрішніх трансформацій. Вам доведеться переглянути свої підходи до бюджету або отримати несподіваний прибуток. Очікуйте на гарну можливість інвестувати в прибуткові проекти або отримати спадок. Але не приймайте імпульсивних рішень, вони можуть нашкодити. Практикуйте фінансову дисципліну та аналізуйте ризики перед ухваленням важливих рішень.

Рак

Стосунки - ключова тема цього періоду. Ви будете вирішувати, з ким їх варто зміцнити, а які - залишити в минулому. Очікуйте на появу нових партнерів або оновлення старих зв’язків. Також в цей період вас будуть супроводжувати емоційні коливання, які можуть призвести до конфліктів. Тому, будьте пильними та намагайтеся не нервувати.

Лев

Парад планет вплине на вашу повсякденну рутину, здоров’я та робочі процеси. Ви можете знайти нові способи підвищення продуктивності або зміцнення здоров’я. Очікуйте важливого завдання, яке відкриє для вас нові перспективи. Але є ризик перевтоми через надмірну відповідальність. Тому розробіть чіткий графік роботи та відпочинку, щоб уникнути стресу.

Діва

Цей період відкриє для вас двері до творчості та романтики. Ви знайдете натхнення у нових захопленнях або відчуєте приплив енергії в особистих стосунках. Очікуйте на яскраві події у любовному житті або творчому процесі. Ризик ховається в надмірному перфекціонізмі, він може завадити розслабитися. Порада: спробуйте щось нове, навіть якщо це здається незвичним для вас.

Терези

Фокус буде спрямовано на ваш дім, сім’ю та емоційну безпеку. Можливо, ви будете змушені вирішувати питання, пов’язані з житлом або близькими людьми. Очікуйте на переїзд або зміни у домашній атмосфері. Можлива напруженість у сімейних стосунках, тому проведіть більше часу із близькими, щоб зміцнити зв’язок.

Скорпіон

Комунікації, подорожі та навчання стануть для вас важливими темами. Це вдалий час для розширення контактів і пошуку нових знань. Очікуйте на важливі розмови або документи, які вплинуть на майбутнє. Але пам'ятайте - поспішні рішення можуть створити проблеми. Тому не поспішайте та плануйте всі зустрічі й подорожі заздалегідь, щоб уникнути хаосу.

Стрілець

Ваша фінансова сфера та почуття власної цінності будуть у центрі уваги. Ви переглянете свої матеріальні пріоритети та знайдете нові способи заробітку. В цей період очікуйте додаткових джерел прибутку або шансів збільшити свій бюджет. Але будьте економні та не витрачайте гроші на нісенітниці, таке бажання у вас також буде. А ще краще - створіть фінансовий облік, щоб уникнути помилок.

Козоріг

Це ваш період особистого зростання та нових починань. Ви зможете взяти відповідальність за своє майбутнє та досягти значних результатів. Очікуйте на прорив у кар’єрі або особистому житті. Не напружуйте себе додатковими навантаженнями, це може негативно вплинути на ваш рівень енергії та самопочуття. Визначте пріоритети у житті на цей період часу та дійте поступово.

Водолій

Цей період пов’язано з завершенням старих циклів та внутрішнім очищенням. Ви можете відчути бажання усамітнитися для переосмислення своїх цілей. Очікуйте інсайтів та духовного оновлення. Не піддавайтеся до самокритики або емоційної ізоляції. Практикуйте медитацію або ведіть щоденник, щоб зрозуміти свої справжні внутрішні потреби.

Риби

Сфера дружби та зв’язків активізується. Ви можете знайти однодумців або отримати підтримку від друзів у найважливіший момент. Цей період також сприятливий для роботи в команді та участі у благодійності. Очікуйте на несподівані пропозиції, можливості приєднатися до важливого проекту. Але не будьте надто довірливими до людей, це може призвести до розчарувань. Аналізуйте свої соціальні зв’язки та приділяйте увагу лише тим, хто дійсно цінує вашу допомогу та дружбу.Також вам важливо знайти час для усамітнення.