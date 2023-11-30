Пара з жахом зрозуміла, що пила воду з туалету 6 місяців: як це сталося

Подружжя з Пекіна було вражене, дізнавшись, що вони пили туалетну воду протягом шести місяців після переїзду в нову квартиру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання New York Post.

Деталі скандальної історії

Містер Тан та його дівчина почали відчувати дивні проблеми зі здоров'ям невдовзі після переїзду до нової квартири у травні. В обох з'явився незрозумілий кашель. За словами чоловіка, у нього почало випадати волосся і з'явилися прищі.

Цікаво, що орендна плата квартири складала 1400 доларів, але рахунки за воду чомусь не приходили.

Тан перевірив лічильники у квартирі та помітив, що щось не так. Коли пара увімкнула воду у квартирі, цифра на лічильнику не збільшилася.

Вирішивши, що час звернутися до професіоналів, пара викликала сантехніка. Те, що з'ясував професіонал, шокувало пару. Виявилося, що вони не помітили труби, яка з'єднувала унітаз та водогін.

Труба з'єднувала унітаз та водопровід (Скріншот)

Чоловік із супутницею зрозуміли, що всі шість місяців у квартирі користувалися технічною водою, призначеною для зливу унітазу. Тан та його подруга пили, купалися та готували на цій воді.

На щастя, сантехніку вдалося негайно усунути проблему, і труби було відремонтовано, проте подружжя стверджувало, що протягом півроку вони зазнавали несприятливих наслідків для свого здоров'я та самопочуття.

Тан вимагає від орендної фірми відшкодувати йому збитки від того, що йому довелося зазнати.