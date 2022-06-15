Павлик и Репяхова отпраздновали первый день рождения сына: милые фото

Семейство остановилось в одном из отелей города. Они украсили комнату огромными шарами белого и золотистого цвета, а также шариком в виде медведя - это отсылка к имени сыночка.

Кроме того, все трое красиво нарядились в белоснежно-бежевых тонах - в таких же оттенках выдержан и интерьер помещения. Именинник Миша был в белой рубашке, светло-бежевых брюках и такого же цвета жилете, а также с галстуком-бабочкой.

Виктор и Екатерина тоже оделись в белое и сделали много милых снимков.

Виктор Павлик трогательно поздравил сына с первым днем рождения (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Любимый мой сыночек, Михасик, Богом посланный ангел, с днем рождения тебя, дорогой! Мы тебя с мамой очень любим! Чтоб ты был здоровый и счастливый! Пусть Господь тебя оберегает! Нам 1 годик", - поздравил сына Павлик, для которого Михаил стал четвертым ребенком.

Его молодая супруга тоже нежно обратилась к малышу.

"Моя жизнь, мой самый лучший. Мой нежный, ласковый, а иногда такой настойчивый сын. Я тебя очень люблю! Благодаря тебе, я знаю, что такое безусловная любовь до каждой клеточки, до самой глубины моего сердца. Моя любовь к тебе больше, чем вселенная… И я проведу тебя через все детство самым счастливым мальчиком. Обещаю", - трогательно написала Репяхова.

Екатерина Репяхова умилила кадрами с дня рождения сыночка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Показали они и торт для сыночка, украшенный фигуркой медвежонка.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям и отметили в комментариях, что Михасик растет просто копией своего звездного папы.