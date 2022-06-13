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Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: "гордимся быть украинцами"

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 14:58
Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: "гордимся быть украинцами" Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Марина Настевич

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова 13 июня отмечает день рождения - ей исполнилось 28 лет. Она проводит этот день вместе с мужем и сыночком во Львове.

В честь праздника блогерша и певец устроили яркую семейную фотосессию с подросшим сыночком Михаилом. Снимки Репяхова опубликовала на своей странице в Instagram.

Семейство позировало в эффектных темно-зеленых вышиванках с узорами красного и черного цветов. Виктор и годовалый Миша были в рубашках, а именинница выбрала длинное платье-вышиванку в пол.

Девушка оставила под фото слова благодарности и любви.

"Гордимся быть украинцами! Спасибо, Бог, тебе за все! За семью, за родных, за мою аудиторию. Я вас очень люблю!" - написала Екатерина.

Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;

Молодая жена Павлика устроила семейную фотосессию на свое 28-летие (instagram.com/repyahovakate)

В сториз концертный директор также показала тортик и букет цветов от любимого супруга.

Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;

Репяхова отпраздновала день рождения во Львове (instagram.com/repyahovakate)

Павлик также поздравил избранницу в сети. Он выложил один из кадров с фотосета и оставил любимой теплые пожелания.

"Любимая, мама, искренне поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения, многая лета и мирного неба! Любим тебя!" - трогательно написал певец.

Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: &quot;гордимся быть украинцами&quot;Виктор Павлик трогательно поздравил любимую (instagram.com/viktorpavlik)

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А также сообщали, что жена известного шоумена Юрия Ткача рассказала, что пережила ее семья с первых дней войны и как ей удалось спасти ребенка от ракетных обстрелов.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова звезды шоу-бизнеса
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