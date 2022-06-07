Папина копия! Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери

Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери Лилибет Дианы, которая 4 июня отпраздновала свой первый день рождения.

Снимки сделал их друг Мисан Харриман, который и поделился ими в Instagram .

Девочка, как и ее старший брат Арчи Харрисон, унаследовали типичные черты отца - они оба светлокожие и рыжеволосые.

Фото: Лилибет Диана (instagram.com/misanharriman)

Фото: Меган с дочкой и семьей друзей (instagram.com/misanharriman)

Не так давно семья Сассексов поделилась милой семейной фотографией.

Что известно о Лилибет Диане

Кроха родилась 4 июня прошлого года в США, куда пара перебралась летом 2020 года.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 9 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

6 мая 2019-го на свет появился первенец пары Арчи Харрисон. А уже осенью семья покинула Великобританию. Сначала они перебрались в Канаду, а летом 2020-го окончательно осели на родине Меган - в солнечной Калифорнии.

В марте того же года пара официально перестала исполнять обязанности членов королевской семьи.