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Папина копия! Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 13:15
Папина копия! Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери Фото: Меган Маркл и принц Гарри во время недавнего визита в Британию (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери Лилибет Дианы, которая 4 июня отпраздновала свой первый день рождения.

Снимки сделал их друг Мисан Харриман, который и поделился ими в Instagram.

Девочка, как и ее старший брат Арчи Харрисон, унаследовали типичные черты отца - они оба светлокожие и рыжеволосые.

Папина копия! Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери

Фото: Лилибет Диана (instagram.com/misanharriman)

Папина копия! Меган Маркл и принц Гарри показали лицо подросшей дочери

Фото: Меган с дочкой и семьей друзей (instagram.com/misanharriman)

Не так давно семья Сассексов поделилась милой семейной фотографией.

Что известно о Лилибет Диане

Кроха родилась 4 июня прошлого года в США, куда пара перебралась летом 2020 года.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 9 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

6 мая 2019-го на свет появился первенец пары Арчи Харрисон. А уже осенью семья покинула Великобританию. Сначала они перебрались в Канаду, а летом 2020-го окончательно осели на родине Меган - в солнечной Калифорнии.

В марте того же года пара официально перестала исполнять обязанности членов королевской семьи.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл впервые за много лет воссоединились в Британии с королевской семьей на праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II.

Также мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри совершили тайный ритуал для 5-месячной дочери.

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Меган Маркл
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