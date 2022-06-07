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Таткова копія! Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки

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Вівторок 07 червня 2022 13:15
Таткова копія! Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки Фото: Меган Маркл і принц Гаррі під час недавнього візиту до Британії (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки Лілібет Діани, яка 4 червня відсвяткувла свій перший день народженні.

Знімки зробив їхній друг Місан Харріман, який і поділився ними в Instagram.

Дівчинка, як і її старший брат Арчі Харрісон, успадкували типові риси батька - вони обидва світлошкірі та рудоволосі.

Таткова копія! Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки

Фото: Лілібет Діана (instagram.com/misanharriman)

Таткова копія! Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки

Фото: Меган з донькою та родиною друзів (instagram.com/misanharriman)

Не так давно сім'я Сассексів поділилася милою родинною фотографією.

Що відомо про Лілібет Діану

Крихітка народилася 4 червня минулого року у США, куди пара перебралася влітку 2020 року.

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон. А вже восени родина покинула Великобританію. Спочатку вони перебралися до Канади, а влітку 2020-го остаточно осіли на батьківщині Меган - в сонячній Каліфорнії.

У березні того ж року пара офіційно перестала виконувати обов'язки членів королівської сім'ї.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл вперше за багато років возз'єдналися в Британії з королівською сім'єю на святкуванні платинового ювілею правління Єлизавети II.

Також ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі здійснили таємний ритуал для 5-місячної дочки.

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Меган Маркл
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