Таткова копія! Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки
Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки Лілібет Діани, яка 4 червня відсвяткувла свій перший день народженні.
Знімки зробив їхній друг Місан Харріман, який і поділився ними в Instagram.
Дівчинка, як і її старший брат Арчі Харрісон, успадкували типові риси батька - вони обидва світлошкірі та рудоволосі.
Фото: Лілібет Діана (instagram.com/misanharriman)
Фото: Меган з донькою та родиною друзів (instagram.com/misanharriman)
Не так давно сім'я Сассексів поділилася милою родинною фотографією.
Що відомо про Лілібет Діану
Крихітка народилася 4 червня минулого року у США, куди пара перебралася влітку 2020 року.
Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон. А вже восени родина покинула Великобританію. Спочатку вони перебралися до Канади, а влітку 2020-го остаточно осіли на батьківщині Меган - в сонячній Каліфорнії.
У березні того ж року пара офіційно перестала виконувати обов'язки членів королівської сім'ї.
Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл вперше за багато років возз'єдналися в Британії з королівською сім'єю на святкуванні платинового ювілею правління Єлизавети II.
Також ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі здійснили таємний ритуал для 5-місячної дочки.