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Папа Римський може зректися престолу найближчим часом: названа причина

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Ватикан, Понеділок 23 серпня 2021 15:55
Папа Римський може зректися престолу найближчим часом: названа причина Фото: Пара Римський може зректися престолу найближчим часом (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пара Римський Франциск може зректися престолу вже найближчим часом. У Ватикані понтифік вже заявив про свій намір піти на спокій найближчим часом.

Як повідомляє видання Affaritaliani.it, причиною зречення від престолу Папи Римського Франциска стане стан здоров'я.

У грудні 2021 року парі Римському виповниться 85 років. Саме в цьому віці від престолу зрікся Бенедикт XIV. Як відзначають у Ватикані, Папі Римському в липні зробили складну операцію на кишківнику.

За прогнозами лікарів, стан здоров'я після операції понтифіка мав покращитися. Однак, цього не сталося, і Папа Римський Франциск подумує про зречення від престолу.

Після хірургічного втручання понтифік довгий час перебував у лікарні, і лікарі наполягають на тому, що йому потрібні додаткові медичні обстеження.

У виданні, яке вважається близьким до офісів Державного секретаріату, описали стан Папи, як "важкий і дегенеративний, і хвороба могла бути хронічною".

На цей момент в близькому оточенні Папи Римського ходять розмови про швидке зречення від престолу і неминучому конклаві.

Папа Римський Франциск (до обрання – Хорхе Маріо Бергольо) став 266 Папою Римським. Він став першим представником Нового світу, який зійшов на престол, а також першим Папою-єзуїтом.

До свого звернення до церкви в 1969 році, він працював вишибалою в нічному клубі в Аргентині, а також прибиральником і лаборантом. У червні 1992 року був посвячений в єпископи, у 2001 році був посвячений в кардинали.

Був обраний новим папою у 2013 році, після зречення Папи Бенедикта XVI.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

А також розповідали про те, що Папа Римський передрік новий Всесвітній потоп і висловився про гнів Божий.

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Папа римський
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