Не паниковать: Комаровский рассказал о смертельном вирусе из Китая

Доктор Комаровский рассказал о вирусе из Китая (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сообщил, так ли опасен вирус из Китая для украинев

Вирус из Китая очень быстро распространяется по азиатским странам, но украинцы взволнованы не менее опасностью, которую он в себе несет. Доктор Комаровский пролил свет на страхи и рассказал, так ли опасен коронавирус для украинцев, как это описывают. Об этом медик сообщил в одном из новых видео, которое появилось на его офииальном YouTube-канале.

Первое, о чем говорит известный украинский педиатр - это не паниковать и успокоиться. Он считает, что Китай от Украины настолько далеко, что риск заразиться коронавирусом не такой уж большой. Он напомнил, что вирус обнаружили в городе Ухань на рыбном рынке. Первыми заболели те, кто работал на рыбном рынке. Ни у кого на земле к этому вирусу нет иммунитета. Из 500 заболевших уже умерли 17 человек.

Симптомы коронавируса очень похожи на ОРВИ, специфических проявлений у него нет. Поэтому диагностировать его могут только специальные тесты.

Вирус был впервые выявлен в декабре, но уже 13 января китайские ученые расшифровали этот вирус и передали дальше для изучения. Это колоссально быстро в медицине.

Комаровский дал основные советы: обращать внимание на местный иммунитет - защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду, а в случае болезни - сидеть дома.

Комаровский рассказал о коронавирусе (YouTube)