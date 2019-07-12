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Паніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихід

STYLERЖиття    12.07.2019 - 09:38
Паніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихід
У Києві зупинилося метро (Колаж РБК-Україна)

Пасажири не можуть дістатися на роботу

У Києві раптово зупинилася синя гілка метро і закрили дві станції на вхід і вихід – станцію Контрактову і Почайну. Люди в паніці, так як це сталося в годину пік, коли багато хто з них добиралися на роботу.

Також з технічних причин закрили станції метро Тараса Шевченка, Оболонь, Мінська та Героїв Дніпра. За попередніми даними метро зупинилося, так як на станції метро Оболонь на рейки впала людина.

Паніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихід

Фото: Nata Lylak

Всі поїзди затримуються і пасажирам довелося піднятися на поверхню, щоб добиратися на роботу іншими видами транспорту. В адміністрації Київського метрополітену на даний момент не кажуть, скільки часу триватиме затримка.

Люди скаржаться, що персонал метрополітену протягом 10 хвилин не зробив жодного оголошення і не повідомив, що закриті кілька станцій, а також не поінформував про те, що відбувається.

Паніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихідПаніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихідПаніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихідСкріншот коментарів (facebook.com/kyivmetro)

Паніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихідФото: Nata Lylak

Стало відомо, що на колію впала жінка. На даний момент невідомо, які травми вона отримала. Через інцидент на багатьох станціях синьої гілки утворилася тиснява.

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро". Обмеження діятиме з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

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