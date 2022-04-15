Памятка водителю: как ездить в Испании на авто с украинскими номерами

После вторжения России в Украину многие украинцы вынуждены были покинуть свой дом. Миллионы наших сограждан выехали за границу. Немало людей, в том числе на своих личных авто, уехали в Испанию.

Как передвигаться по Испании на авто с украинскими номерами, чтобы не иметь проблем с законом - рассказали в Telegram -канале "Испания: поддержка украинцев".

Как ездить в Испании на авто с украинскими номерами

В Испании на машинах с украинскими номерами можно ездить до шести месяцев (срок действия водительского удостоверения продлен до одного года).

После истечения этого срока вам нужно будет выехать из ЕС или сделать перерегистрацию.

Будут ли какие-то упрощенные правила для украинцев-водителей в Испании - пока неизвестно.

Чтоб ездить по Испании и не получать штрафов необходимо обязательно иметь международную страховку.

Если нет возможности оформить или продлить "зеленую карту", то можно в этой стране оформить "пограничную страховку" (Seguro de Frontera).

В частности, оформить ее можно в Национальном страховом управлении Испании (OFESAUTO) по ссылке.

При этом, украинцам страховку можно оформить бесплатно на 30 дней. Однако эта страховка может обойтись дороже, чем "зеленая карта".

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, ведь в Испании за нарушителями наблюдают отовсюду - даже с вертолетов и дронов!

Особенно будьте внимательны с такими пунктами ПДД:

превышение скорости

отсутствие страховки

алкогольное или наркотическое опьянение

не пристегнутый ремень безопасности

телефон в руках водителя

использование антирадаров

Также помните, что нельзя водить авто в наушниках (забудьте за AirPods во время езды по Испании).

А еще большие штрафы за неправильную или не оплаченную парковку.