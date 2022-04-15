Пам'ятка водієві: як їздити в Іспанії на авто з українськими номерами

Після вторгнення Росії в Україну багато українців змушені були покинути свій будинок. Мільйони наших співгромадян виїхали за кордон. Чимало людей, у тому числі на своїх особистих авто, поїхали до Іспанії.

Як пересуватися по Іспанії на авто з українськими номерами, щоб не мати проблем із законом - розповіли у Telegram -каналі "Іспанія: підтримка українців".

Як їздити в Іспанії на авто з українськими номерами

В Іспанії на машинах з українськими номерами можна їздити до шести місяців (термін дії водійського посвідчення продовжено до одного року).

Після закінчення цього терміну вам потрібно буде виїхати з ЄС або зробити перереєстрацію транспортного засобу.

Чи будуть якісь спрощені правила для українців-водіїв в Іспанії - поки невідомо.

Щоб їздити по Іспанії і не отримувати штрафів необхідно обов'язково мати міжнародну страховку.

Якщо немає можливості оформити або продовжити "зелену карту", то можна в цій країні оформити "прикордонну страховку" (Seguro de Frontera).

Зокрема, оформити її можна в Національному страховому управлінні Іспанії (OFESAUTO) за посиланням.

При цьому, українцям страховку можна оформити безкоштовно на 30 днів. Однак ця страховка може обійтися дорожче, ніж "зелена карта".

Неодмінно дотримуйтесь правил дорожнього руху, адже в Іспанії за порушниками спостерігають звідусіль - навіть з вертольотів і дронів!

Особливо будьте уважні з такими пунктами ПДР:

перевищення швидкості

відсутність страховки

алкогольне або наркотичне сп'яніння

не пристебнутий ремінь безпеки

телефон в руках водія

використання антирадарів

Також пам'ятайте, що не можна водити авто в навушниках (забудьте про AirPods під час їзди по Іспанії).

А ще великі штрафи за неправильну або не оплачену парковку.