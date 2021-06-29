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Памяти легендарного "Мифа": как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 21:08
Памяти легендарного "Мифа": как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео) Фото: Василий Слипак (facebook.com/wassyl.slipak)
Автор: Владимир Костырин

Оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, доброволец и Герой Украины Василий Слипак пять лет назад отдал жизнь на фронте в зоне АТО, защищая родину от оккупантов. Жизнь 41-летнего артиста, который ушел со сцены в окопы, оборвала пуля вражеского снайпера 29 июня 2016-го. Сегодня в память о легендарном "Мифе" в Украине и других странах мира проводят разнообразные мероприятия.

Воспоминания коллег Слипака, малоизвестные факты, архивные фото и видео выступлений обладателя уникального голоса и его интервью - в нашем материале ниже.

Василий Слипак стал первым добровольцем, награжденным званием Герой Украины (посмертно). Также он кавалер ордена "За мужество" I степени и ордена "Золотая звезда".

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Василий Слипак (фото: instagram.com/sashaverner)

Василий Слипак не только исполнял арии из оперной классики, то также и сам писал музыку. Недавно в интервью для газеты "Высокий замок" его близкий друг, французский оперный певец Гийом Дюссо рассказывал, что на концерте в Париже, 29 июня 2019 года, пел музыкальное произведение, мелодию к которому Василий создал вместе с композитором Юлием Гальпериным.

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Василий Слипак (фото: facebook.com/groups / Украинская культура)

Певец 19 лет прожил в Париже. За это время ему дважды предлагали французское гражданство, и дважды он отказывался, желая быть гражданином Украины.

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Василий Слипак во Франции занимался волонтерством и информационной поддержкой Украины после начала российской интервенции (фото: westnews.info)

У Василия Слипака, воспитанника львовской хоровой капеллы "Дударик", который строил свою карьеру в Европе, был уникальный контр тенор. Диапазон его голоса - звуковой объем достигал от фа большой октавы до ля второй октавы - позволял выполнять мужские баритоновые партии, а также - высокие сопрановые, что является редким явлением в природе и вокальном искусстве. Так, при тембре меццо-сопрано у него также звучал баритон, что является уникальным явлением.

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassylslipakfoundation)

Во Львове в детстве Василия соседи называли Дударик из-за любви к пению. В хоровую капеллу, где впоследствии Слипак пел до 1994 года, его в 9-летнем возрасте привел старший брат Орест.

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Василий Слипак в детстве (фото: westnews.info)

Во Франции в Лионской опере в мае 2014 года на опере "Аида" Василий Слипак вышел на сцену с флагом Украины.

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

фото: facebook.com/alperovitch

У Слипака самой любимой песней была "Місяць на небі", а оперная - партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Отсюда появился позывной "Миф", с которым Василий был на войне.

Видео: Василий Слипак исполняет арию Мефистофеля из оперы "Фауст" Гуно

Василий Слипак трижды отправлялся на фронт. Сначала в мае 2015 года, и пробыл на войне три месяца: воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта, участвовал в боях за Авдеевку, где получил ранение.

Видео: Василий Слипак рассказал, почему ушел со сцены театров защищать Украину добровольцем

Второй раз уехал на передовую в сентябре 2015 года - в Водяное под Мариуполем. В третий раз уехал на войну в июне 2016 года, чтобы доставить собранную помощь защитникам-добровольцам, и планировал остаться там на полгода. 29 июня 2016 года, выполняя боевую задачу как пулеметчик в составе 1-й штурмовой роты ДУК ПС, погиб в бою, спасая побратимов - тогда украинские воины отбили атаку оккупантов на село Луганское (Бахмутский район Донецкая область) со стороны Дебальцево и перешли в контрнаступление. Слипак был убит вражеским снайпером.

Видео: Василий Слипак в июне 2015 года высказался о российско-украинской войне

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

Василий Слипак на фронте на Донбассе с побратимами (фото: westnews.info)

Находясь на фронте, Василий Слипак переводил на французский язык фильм украинского продюсера "Мы воины".

Так, кроме родного украинского языка, Слипак также свободно владел итальянским, французским, английским, немецким, испанским, польским, русским.

Видео: Василий Слипак исполняет арию Базилио - "Севильский цирюльник", Джоаккино Россини

21 июня Нацбанк ввел в оборот памятную монету "Василий Слипак" номиналом 2 гривны. В сети можно встретить объявления о покупке/продаже таких монет по цене в 95 гривен.

Памяти легендарного &quot;Мифа&quot;: как пел, жил и сражался за Украину Василий Слипак (видео)

НБУ выпустил памятную монету в честь Василия Слипака (фото: facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua)

Василий Слипак был похоронен во Львове на Лычаковском кладбище на поле почетных погребений № 76. Проститься с героем пришли тысячи людей.

Видео: фильм про Василия Слипака "Миф"

Ранее сообщалось, что в сети показали видео, как оккупанты получили от ВСУ мощную "ответку" после постоянных обстрелов на Донбассе в зоне проведения ООС.

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