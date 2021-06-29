Пам'яті легендарного "Міфа": як співав, жив і бився за Україну Василь Сліпак (відео)

Оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, доброволець і Герой України Василь Сліпак п'ять років тому віддав життя на фронті в зоні АТО, захищаючи Батьківщину від окупантів. Життя 41-річного артиста, який пішов зі сцени в окопи, обірвала куля ворожого снайпера 29 червня 2016-го. Сьогодні в пам'ять про легендарного "Міфа" в Україні та інших країнах світу проводять різноманітні заходи.

Спогади колег Сліпака, маловідомі факти, архівні фото і відео виступів володаря унікального голосу і його інтерв'ю - в нашому матеріалі нижче.

Василь Сліпак став першим добровольцем, нагородженим званням Герой України (посмертно). Також він кавалер ордена" За мужність "I ступеня та ордена"Золота Зірка".

Василь Сліпак (фото: instagram.com/sashaverner)

Василь Сліпак не тільки виконував арії з оперної класики, то також і сам писав музику. Нещодавно в інтерв'ю для газети "Високий замок" його близький друг, французький оперний співак Гійом Дюссо розповідав, що на концерті в Парижі, 29 червня 2019 року, співав музичний твір, мелодію до якого Василь створив разом з композитором Юлієм Гальперіним.

Василь Сліпак (фото: facebook.com/groups / Українська культура)

Співак 19 років прожив у Парижі. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, бажаючи бути громадянином України.

Василь Сліпак у Франції займався волонтерством та інформаційною підтримкою України після початку російської інтервенції (фото: westnews.info)

У Василя Сліпака, вихованця Львівської хорової капели "Дударик", який будував свою кар'єру в Європі, був унікальний контр тенор. Діапазон його голосу - звуковий обсяг досягав від фа великої октави до ля другої октави - дозволяв виконувати чоловічі баритонові партії, а також - високі сопранові, що є рідкісним явищем в природі та вокальному мистецтві. Так, при тембрі меццо-сопрано у нього також звучав баритон, що є унікальним явищем.

Василь Сліпак (фото: facebook.com/wassylslipakfoundation)

У Львові в дитинстві Василя сусіди називали Дудариком через любов до співу. У хорову капелу, де згодом Сліпак співав по 1994 року, його в 9-річному віці привів старший брат Орест.

Василь Сліпак в дитинстві (фото: westnews.info)

У Франції в Ліонській опері в травні 2014 року на опері "Аїда" Василь Сліпак вийшов на сцену з прапором України.

фото: facebook.com/alperovitch

У Сліпака найулюбленішою піснею була "Місяць на небі", а оперна - партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно"Фауст". Звідси з'явився позивний "Міф", з яким Василь був на війні.

Відео: Василь Сліпак виконує арію Мефістофеля з опери "Фауст" Гуно

Василь Сліпак тричі вирушав на фронт. Спочатку в травні 2015 року, і пробув на війні три місяці: воював у Пісках в районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку, де отримав поранення.

Відео: Василь Сліпак розповів, чому пішов зі сцени театрів захищати Україну добровольцем

Вдруге поїхав на передову у вересні 2015 року - у Водяне під Маріуполем. Втретє поїхав на війну в червні 2016 року, щоб доставити зібрану допомогу захисникам-добровольцям, і планував залишитися там на пів року. 29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-ї штурмової роти ДУК ПС, загинув у бою, рятуючи побратимів - тоді українські воїни відбили атаку окупантів на село Луганське (Бахмутський район Донецька область) з боку Дебальцевого і перейшли в контрнаступ. Сліпак був убитий ворожим снайпером.

Відео: Василь Сліпак у червні 2015 року висловився про російсько-українську війну

Василь Сліпак на фронті на Донбасі з побратимами (фото: westnews.info)

Перебуваючи на фронті, Василь Сліпак перекладав французькою мовою фільм українського продюсера "Ми воїни".

Так, крім рідної української мови, Сліпак також вільно володів італійською, французькою, англійською, німецькою, іспанською, польською, російською.

Відео: Василь Сліпак виконує арію Базиліо- "Севільський цирульник", Джоаккіно Россіні

21 червня Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету "Василь Сліпак" номіналом 2 гривні. У мережі можна зустріти оголошення про купівлю / продаж таких монет за ціною в 95 гривень.

НБУ випустив пам'ятну монету на честь Василя Сліпака (фото: facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua)

Василь Сліпак був похований у Львові на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань № 76. Попрощатися з героєм прийшли тисячі людей.

Відео: фільм про Василя Сліпака "міф"