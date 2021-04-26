UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пам'ятайте Чорнобиль: ONUKA прочла проникновенные стихи в день памяти аварии на ЧАЭС

Автор: Людмила Жукова

В Международный день памяти о чернобыльской катастрофе солистка группы ONUKA Ната Жижченко прочла проникновенные стихи о трагедии, которые попадают в самое сердце.

Видео со стихами опубликовали на странице группы в Facebook.

Автором видео является известный украинский музыкант и продюсер, а также муж певицы Евгений Филатов.

Там де Прип'ять, Дніпро і Десна білий ангел сьогодні кружля

Він рятує ліси и поля, каже людям: "Це ваша земля"

Там де Прип'ять,Дніпро і поля, не зникає біда

І заради дітей і добра, пам'ятайте Чорнобиль, памятайте Чорнобиль

ONUKA прочла проникновенное стихотворение о Чернобыле

Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла самая страшная катастрофа 21 века. Тогда на электростанции взорвался четвертый энергоблок. Из близлежащих районов в 1986 году были эвакуированы около 115 тыс. человек

Припять находится в 2 км от ЧАЭС, своего градообразующего предприятия. После аварии 30-километровая территория вблизи станции стала зоной отчуждения.

Читайте также в нашем материале, как выглядел Чернобыль 35 лет назад, и как он выглядит в наши дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Чернобыль