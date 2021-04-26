Пам'ятайте Чорнобиль: ONUKA прочитала проникливі вірші в день пам'яті аварії на ЧАЕС

Автором відео є відомий український музикант і продюсер, а також чоловік співачки Євген Філатов.

Там де Прип'ять, Дніпро і Десна білий ангел сьогодні кружля

Він рятує ліси і поля, каже людям: "Це ваша земля"

Там де Прип'ять, Дніпро і поля, не зникає біда

І заради дітей і добра, пам'ятайте Чорнобиль, памятайте Чорнобиль

ONUKA прочитала проникливий вірш про Чорнобиль

Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року сталася найстрашніша катастрофа 21 століття. Тоді на електростанції вибухнув четвертий енергоблок. З прилеглих районів в 1986 році були евакуйовані близько 115 тис. осіб

Прип'ять знаходиться у 2 км від ЧАЕС, свого містоутворюючого підприємства. Після аварії 30-кілометрова територія поблизу станції стала зоною відчуження.