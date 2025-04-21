Пам’ятаєте Габріель із серіалу "Зена - королева воїнів"? Ось як виглядає блондинка зараз (фото)

Зараз не всі пам’ятають, що серіал "Зена - королева воїнів" насправді був спін-оффом від шоу "Дивовижні мандрівки Геракла".

Образ Зени у виконанні Люсі Лоулесс уперше з’явився в одному з епізодів, і її настільки тепло сприйняли глядачі й продюсери, що вже у 1995 році персонаж отримав власне шоу.

Серіал "Зена" вийшов на цілих 6 сезонів і складався зі 134 епізодів. Знімали його в мальовничих локаціях Нової Зеландії, а сюжет поєднував елементи давньогрецької та римської міфології з драматичними особистими історіями героїв.

Головну героїню впродовж усієї історії супроводжувала її вірна подруга Габріель - у виконанні американської акторки Рене О’Коннор. Хоча спершу її персонаж прагнув звичайного життя і навіть збирався вийти заміж за друга дитинства, вона не встояла перед спокусою вирушити в пригоди. Кадр з серіалу "Зена - королева воїнів"

До речі, чутки про глибші стосунки між подругами не вщухали аж до самого фіналу серіалу.

Завдяки нестандартному підходу сценаристів і режисерів серіалу, виконавиці головних ролей мали змогу проявити себе в різноманітних амплуа - від глибокої драми до комедійних сцен і навіть мюзиклів.

Час від часу Зена й Габріель міняли свої фірмові шкіряні обладунки на сучасні образи, експериментували із зачісками, але при цьому залишались упізнаваними та харизматичними героїнями. Кадр з серіалу "Зена - королева воїнів"

Як це часто буває з культовими персонажами, ці ролі стали головними в кар’єрі Люсі Лоулесс та Рене О’Коннор. Після завершення серіалу у 2001 році їхні професійні шляхи розійшлися.

Лоулесс продовжила зніматися в кіно й телесеріалах, а ось про виконавицю ролі Габріель на деякий час забули - хоча саме її героїня була кумиром для багатьох підлітків того часу.

Як зараз живе Рене

У житті акторки все склалося добре. Відійшовши від образу амазонки, вона знайшла себе по інший бік камери - як режисерка й продюсерка. Крім того, актриса активно працює в театрі. Сьогодні Рене О’Коннор - 54, і ось як вона виглядає зараз. Рене О’Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

Звісно, з роками зовнішність акторки змінилася - і видно, що вона обрала природний шлях старіння, не вдаючись до омолоджувальних процедур. Рене О’Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

У житті Рене О’Коннор було два шлюби, а також народилося двоє дітей. Водночас вона не полишає захоплення бойовими мистецтвами - ще під час зйомок у "Зені" вона почала займатися тхеквондо, карате, навчилася володіти нунчаками та катаною. Сьогодні акторка й надалі підтримує фізичну форму. Рене О’Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

У 2021 році шанувальники культового серіалу отримали приємний сюрприз - Рене та Люсі Лоулесс знову з’явилися разом на екрані в другому сезоні австралійського детективного серіалу "Моє життя - вбивство", де Лоулесс виконує головну роль.

Для нової ролі О’Коннор змінила імідж, перефарбувавшись у яскравий рудий відтінок. Її ж партнерка по серіалу, колишня Зена, вже давно повернула свій природний - світлий - колір волосся. Рене О’Коннор і Люсі Лоулесс(фото: instagram.com/realreneeoconnor)