UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве таксист-пакистанец восхитил поступком: "стараюсь, у меня жена - украинка"

Автор: Styler

Таксисты в Киеве продолжают удивлять пассажиров. Так, недавно один мужчина поразил поступком за рулем, а теперь выходец из Пакистана Мудассир показал пример владения украинским языком.

Видео опубликовал на своей Facebook-странице блогер и журналист Сергей Иванов, которому и посчастливилось ехать в такси с пакистанцем.

Как видно на видео, Иванов начал разговаривать с водителем-пакистанцем. После нескольких фраз журналист отметил: "Вы хорошо говорите на украинском, у вас намного лучше получается, чем у многих".

"Стараюсь говорить. У меня жена - украинка", - ответил мужчина.

В посте Иванов отметил, что это видео специально для тех, кто "мне по-русски удобнее".

"Я не знаю точно, находится ли в прямой причинно-следственной связи идеальная чистота внутри салона с владением украинским, но что-то мне подсказывает, что да. Ведь если ты уважаешь себя, ты уважаешь и комфорт других, и страну, которая тебя любезно встретила. Более того, если это родина твоей возлюбленной. Мое уважение таким гостям", - написал Сергей.


Видео получило положительную реакцию пользователей Facebook.

В комментариях под постом юзеры прямо-таки восхищаются таксистом и отмечают, что было бы хорошо, если бы все водители такси были такими, как Мудассир.

  • Вот это я понимаю уважение к стране, и украинцам! Мое ему почтение! Таким гостям мы рады!
  • Молодец.
  • Ну и музыка на фоне. Такое не подхватишь
  • Видно, и любимая разговаривает на украинском языке
  • Уважение ему
  • Больше бы здесь было таких пакистанцев, вьетнамцев и сирийцев! Украина в сердце, а не в цвета кожи или стране происхождения
  • Еще и рубашка белая, а не старая футболка
  • Очень приятно
  • Счастья этим замечательным людям! Музыка также дополняет сюжет
  • Музыкальное сопровождение то, что надо.

Как мы писали ранее, в Одессе таксист сцепился с пассажиром, а эпичная драка попала на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Пакистантаксист