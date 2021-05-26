В Киеве таксист-пакистанец восхитил поступком: "стараюсь, у меня жена - украинка"

Как видно на видео, Иванов начал разговаривать с водителем-пакистанцем. После нескольких фраз журналист отметил: "Вы хорошо говорите на украинском, у вас намного лучше получается, чем у многих".

"Стараюсь говорить. У меня жена - украинка", - ответил мужчина.

В посте Иванов отметил, что это видео специально для тех, кто "мне по-русски удобнее".

"Я не знаю точно, находится ли в прямой причинно-следственной связи идеальная чистота внутри салона с владением украинским, но что-то мне подсказывает, что да. Ведь если ты уважаешь себя, ты уважаешь и комфорт других, и страну, которая тебя любезно встретила. Более того, если это родина твоей возлюбленной. Мое уважение таким гостям", - написал Сергей.



Видео получило положительную реакцию пользователей Facebook.

В комментариях под постом юзеры прямо-таки восхищаются таксистом и отмечают, что было бы хорошо, если бы все водители такси были такими, как Мудассир.