"Падение Ангела": стартовал показ боевика с Джерардом Батлером в главной роли

Кадр из фильма "Падение Ангела"

Захватывающий боевик "Падение Ангела" можно смотреть в украинских кинотеатрах

В Украине стартует показ остросюжетного боевика режиссера Рика Романа Во "Падение Ангела" с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях.

Кадр из фильма "Падение Ангела"

Фильм рассказывает про агента Секретной службы Майка Баннинга (Джерард Батлер). Его подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннингу нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу.

Трейлер фильма "Падение Ангела"

Трейлер фильма "Падение Ангела"

Кроме Батлера ("Геошторм", "P. S. Я люблю тебя", "300 спартанцев") и Фримена ("Темный рыцарь", "Иллюзия обмана") в картине также снялись Пайпер Перабо ("Престиж"), Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон, Ник Нолти и другие. Бюджет картины составил 80 млн долларов.

Расписание сеансов

Фильм "Падение Ангела" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке.

Критики о "Падение Ангела"

"Падение Ангела" нельзя назвать революционной в чем-то лентой, однако она однозначно понравится ценителям классического боевика, - достаточно дорогостоящим его представителем для широкого круга зрителей.

Кадры из фильма "Падение Ангела"

Напомним, не так давно Ева Лонгория растрогало сеть фото с годовалым сыном.