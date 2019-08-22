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"Падіння Янгола": стартував показ бойовика з Джерардом Батлером у головній ролі

STYLERФільми і серіали    22.08.2019 - 16:08
"Падіння Янгола": стартував показ бойовика з Джерардом Батлером у головній ролі
Кадр з фільму "Падіння Янгола"

Захоплюючий бойовик "Падіння Янгола" можна дивитися в українських кінотеатрах

В Україні стартує показ гостросюжетного бойовика режисера Ріка Романа Во "Падіння Янгола" з Джерардом Батлером і Морганом Фріменом у головних ролях.

&quot;Падіння Янгола&quot;: стартував показ бойовика з Джерардом Батлером у головній ролі

Кадр з фільму "Падіння Янгола"

Фільм розказує про агента Секретної служби Майка Баннінга (Джерард Батлер). Його підставляють і звинувачують у замаху на президента країни, і тепер розшукують усі спецслужби. Щоб очистити своє добре ім’я, Баннінгу потрібно самотужки розкрити реальну терористичну загрозу.

Трейлер фільму "Падіння Янгола"

Трейлер фільма "Падіння Янгола"

Окрім Батлера ("Геошторм", "P.S. Я люблю тебе", "300 спартанців") та Фрімена ("Темний лицар", "Ілюзія обману") у картині знялися також Пайпер Перабо ("Престиж"), Джада Пінкетт Сміт, Денні Г'юстон, Нік Нолті та інші. Бюджет стрічки склав 80 млн доларів.

Розклад сеансів

Фільм "Падіння Янгола" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна переглянути за посиланням.

Критики про "Падіння Янгола"

"Падіння Янгола" не можна назвати революційною в чомусь стрічкою, проте вона однозначно сподобається поціновувачам класичного бойовика, - досить вартісним його представником для широкого кола глядачів.

Кадри з фільму "Падіння Янгола"

Нагадаємо, не так давно Єва Лонгорія розчулила мережу фото з однорічним сином.

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