П'ятниця, 13: чому цей день вважають поганим і що сьогодні не можна робити

Чому саме п'ятниця 13 - нещасливий день?

Думка про те, що 13 - нещасливе число, може сягати ще стародавньої міфології. Так, один зі скандинавських міфів розповідає про вечерю для 12 богів, на якій 13-й гість - Гейткрашер - з’явився без запрошення. Саме 13-й гість нібито вбив бога радості та щастя Бальдра.

У християнстві Юда, зрадник Ісуса, теж був "нещасливим" 13-м гостем на Тайній вечері.

Пятниця у деяких культурах також вважається нещасливим днем. У "Словнику фраз і байок" Кобхема Брюера 1898 року стверджується, що п’ятниця є днем ​​розп’яття Ісуса і, можливо, днем, коли Адам і Єва з’їли заборонений плід в Едемському саду.

У 1882 році поет Джон Годфрі Сакс опублікував вірш про пуделя, який блукає містом з кошиком, збираючи їжу своєму сліпому господареві. У ньому є слова про те, що у п’ятницю, "в день, коли трапляються всі нещастя", жорстокий різник відрубує собаці хвіст.

У 1907 році письменник Томас Вільям Лоусон об’єднав поняття нещасливої ​​п’ятниці та нещасливого числа 13 в романі "П’ятниця, 13-е", де розповідається про безпринципного брокера, який користався забобонами, щоб грати на фондовому ринку в цей день. Звісно, Лоусон не винайшов ідею про те, що п'ятниця 13 - це якийсь страшна й невезуча дата, але саме він був першим популяризатором цієї ідеї.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го

Не проходьте під сходами

Вважається, що прохід під сходами в цей день приносить нещастя. Це вірування може бути пов'язане з тим, що сходи в деяких культурах символізують шлях до пекла.

Уникайте чорних кішок

Чорні кішки традиційно вважаються символом нещастя, і зустріч їх в п'ятницю 13 вважається особливо нещасливою.

Не розбивайте дзеркала

Розбите дзеркало вважається поганою приметою, і в п'ятницю 13 цей забобон посилюється.

Уникайте подорожей

Багато людей уникають далеких подорожей і планування важливих подій в цей день, оскільки вважають, що це може призвести до нещасливих наслідків.

Не одружуйтесь

Вважається, що весілля, які відбуваються в п'ятницю 13, можуть принести з собою нещасливе подружнє життя.

Не робіть великих фінансових вкладень

Здійснюйте обережно будь-які інвестиції, і так само обережно ставтеся до своїз фінансових рішеннь.

Не здійснюйте важливих ритуалів чи обрядів

Вважається, що у цей день вони можуть не принести бажаних результатів.

Зазначимо, що ці обмеження мають забобонну природу і не мають наукового обґрунтування.

Вплив п'ятниці 13-го на людство

Центр управління стресом та Інститут фобії у Північній Кароліні виявили, що через п’ятниці 13-го бізнес втрачає майже мільярд доларів через те, що люди відмовляються робити великі покупки чи подорожувати.

Також від цієї дати страждають працівники сфери нерухомосьі. Так, ресурс FindaProperty.com свого часу виявив, що з 2005 по 2012 рік у п’ятницю 13-го було на 43% менше транзакцій порівняно з іншими п’ятницями місяця.

А ще в останні роки вартість авіаперельотів у "моторошну дату" часто менша, ніж у інші дні, через страх польотів у цей день.

Додамо також, що деякі готелі та аеропорти досі уникають використання цифри 13, а близько 9% відсоток будівель у Нью-Йорку не мають 13-го поверху.