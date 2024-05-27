"П'ята штурмова" привітала з Днем Києва зворушливим відео: "Київ завжди в наших серцях

Бійці 5 окремої штурмової Київської бригади привітали киян з Днем міста. Зворушливе відео з побажаннями миру та словами вдячності киянам за підтримку захисники виклали у соцмережі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook бригади.

"Зі святом, вічна і мудра столице! У ще одну річницю твоєї складної, але завжди героїчної історії бажаємо здійснення мрій про довгоочікуваний мир та теплих зустрічей на твоїй благословенній землі після обов'язкової Перемоги України!" - бажають захисники.

5 бригада була сформована у Києві, а зараз б’ється з ворогом на сході України.

"Наші перші батальйони формувалися тут, на мальовничих дніпровських схилах, щоб боронити столицю України з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Коли ворога було відкинуто, ми вирушили на схід", - йдеться у повідомленні.

Бійці дякують киянам та міській владі Києва за постійну підтримку.

"Кожного дня відчували і відчуваємо моральну і матеріальну підтримку киян і Київської влади. Вже на Донеччині у вересні 2023 року наша бригада отримала почесне найменування Київська. Це говорить про наш нерозривний зв'язок зі столицею та її мешканцями - Київ завжди в наших серцях та думках", - йдеться у відео.