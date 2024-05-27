"Пятая штурмовая" поздравила с Днем Киева трогательным видео: "Киев всегда в наших сердцах"

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поздравили киевлян с Днем города. Трогательное видео с пожеланиями мира и словами благодарности киевлянам за поддержку защитники выложили в соцсети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook бригады.

"С праздником, вечная и мудрая столица! В еще одну годовщину твоей сложной, но всегда героической истории желаем осуществления мечтаний о долгожданном мире и теплых встречах на твоей благословенной земле после обязательной Победы Украины!" – желают защитники.

5 бригада была сформирована в Киеве, а сейчас сражается с врагом на востоке Украины.

"Наши первые батальоны формировались здесь, на живописных днепровских склонах, чтобы защищать столицу Украины с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов. Когда враг был отброшен, мы отправились на восток", - говорится в сообщении.

Бойцы благодарят киевлян и городских властей Киева за постоянную поддержку.

"Каждый день чувствовали и чувствуем моральную и материальную поддержку киевлян и Киевской власти. Уже в Донецкой области в сентябре 2023 года наша бригада получила почетное наименование Киевская. Это говорит о нашей неразрывной связи со столицей и ее жителями - Киев всегда в наших сердцах и мыслях ", – говорится в видео.