П'ята седмиця Великого поста: що не можна робити, народні прикмети

31 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського та починають п'ятий тиждень Великого посту. До кінця року залишається 275 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 31 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

31 березня православні віряни святкують день, присвячений Іпатію Києво-Печерському.

Преподобний Іпатій був ченцем Києво-Печерського монастиря у XIV столітті та уславився даром зцілення. Він жив у строгому пості, харчувався лише хлібом і водою, майже не спав і проводив ночі в молитвах. У монастирі він доглядав за хворими братами, і за свою самовідданість отримав від Бога благодатний дар зцілювати. Торкаючись рукою недужих, він допомагав їм позбутися страждань.

Після його праведної смерті у кінці XIV століття чудесні зцілення продовжилися біля його мощей. Люди, які приходили з вірою, отримували полегшення від своїх недуг. Його святі останки досі є місцем молитовної підтримки для всіх, хто потребує допомоги.

Преподобний Іпатій згадується на карті Дальніх печер уже в 1703 році. Його подвижницьке життя є прикладом смиренності, молитви та служіння ближнім. І сьогодні віруючі звертаються до нього з молитвами, сподіваючись на зцілення та духовне підкріплення.

Що не можна робити 31 березня

У цей день не слід сваритися, говорити образливі слова, обмовляти інших, заздрити чи ображатися, а також відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Вважається, що вдома має бути чистота й порядок, тому не можна залишати безлад або брудний посуд, а також брати чи позичати гроші та речі.

Подружжю варто спати разом, адже окремий відпочинок може призвести до непорозумінь у сім’ї.

Наймолодшу дитину в родині може цілувати лише мати, іншим це робити небажано.

Також варто уникати пустих розмов і марної балаканини.

31 березня є багато прикмет, пов'язаних з купанням дітей (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 31 березня

Якщо комарі з’явилися рано, це означає, що скоро встановиться тепла погода.

Вважається, що вбити комара цього дня - позбутися сорока гріхів.

Не слід давати хліб і сіль, якщо в родині є маленька дитина, адже разом із цими продуктами можна віддати її щастя.

Коли купають немовля, не можна впускати чужих у дім, щоб не накликати біду, а слід промовити: "Вода в землю - дитя на зріст" .

. Ходити в гості цього дня не радять, бо можна залишити там власну удачу. Також не варто стригти волосся чи нігті, щоб уникнути неприємностей.

У кого День ангела 31 березня

31 березня День ангела відзначають:

Інокентій

Веніамин

Влас

Яків.

Людей, які народилися 31 березня, оберігає талісман - опал. Цей дорогоцінний камінь відомий ще з давніх часів і може бути різних відтінків. Його також вважають символом чотирнадцятої річниці шлюбу.

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