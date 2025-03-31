Пятая седмица Великого поста: что нельзя делать, народные приметы

31 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского и начинают пятую неделю Великого поста. До конца года остается 275 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 31 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

31 марта православные верующие празднуют день, посвященный Ипатию Киево-Печерскому.

Преподобный Ипатий был монахом Киево-Печерского монастыря в XIV веке и прославился даром исцеления. Он жил в строгом посте, питался только хлебом и водой, почти не спал и проводил ночи в молитвах. В монастыре он ухаживал за больными братьями, и за свою самоотверженность получил от Бога благодатный дар исцелять. Касаясь рукой недужных, он помогал им избавиться от страданий.

После его праведной смерти в конце XIV века чудесные исцеления продолжились у его мощей. Люди, которые приходили с верой, получали облегчение от своих недугов. Его святые останки до сих пор являются местом молитвенной поддержки для всех, кто нуждается в помощи.

Преподобный Ипатий упоминается на карте Дальних пещер уже в 1703 году. Его подвижническая жизнь является примером смирения, молитвы и служения ближним. И сегодня верующие обращаются к нему с молитвами, надеясь на исцеление и духовное подкрепление.

Что нельзя делать 31 марта

В этот день не следует ссориться, говорить обидные слова, клеветать на других, завидовать или обижаться, а также отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Считается, что дома должна быть чистота и порядок, поэтому нельзя оставлять беспорядок или грязную посуду, а также брать или занимать деньги и вещи.

Супругам стоит спать вместе, ведь отдельный отдых может привести к недоразумениям в семье.

Самого младшего ребенка в семье может целовать только мать, другим это делать нежелательно.

Также стоит избегать пустых разговоров и бесполезной болтовни.

31 марта есть много примет, связанных с купанием детей (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 31 марта

Если комары появились рано, это значит, что скоро установится теплая погода.

Считается, что убить комара в этот день - избавиться от сорока грехов.

Не следует давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь вместе с этими продуктами можно отдать его счастье.

Когда купают младенца, нельзя впускать чужих в дом, чтобы не навлечь беду, а следует сказать: "Вода в землю - дитя в рост".

Ходить в гости в этот день не советуют, потому что можно оставить там собственную удачу. Также не стоит стричь волосы или ногти, чтобы избежать неприятностей.

У кого День ангела 31 марта

31 марта День ангела отмечают:

Иннокентий

Вениамин

Влас

Яков.

Людей, которые родились 31 марта, оберегает талисман - опал. Этот драгоценный камень известен еще с древних времен и может быть разных оттенков. Его также считают символом четырнадцатой годовщины брака.

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