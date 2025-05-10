П’ять знаків Зодіаку знайдуть своє щастя, а трьох накриє хвиля невдач: усе змінить Меркурій у Тельці

Кого ощасливить Меркурій

"11 травня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Тельця. Там він перебуватиме до 26 травня 2025 року. Це - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи", - розповіла експерт.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Телець Діва Козоріг Рак Риби.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Левам

Водоліям

Скорпіонам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила астролог.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, взаємовідносинами, індустрією краси, творчістю, мистецтвом", - додала вона.