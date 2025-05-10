Пять знаков Зодиака найдут свое счастье, а троих накроет волна неудач: все изменит Меркурий в Тельце

Кого осчастливит Меркурий

"11 мая Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию в знак Тельца. Там он будет находиться до 26 мая 2025 года. Это - нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы", - рассказала эксперт.

Позитивное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Телец Дева Козерог Рак Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Львам

Водолеям

Скорпионам.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила астролог.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с накоплением материальных и духовных ценностей, талантами, взаимоотношениями, индустрией красоты, творчеством, искусством", - добавила она.