П'ять знаків Зодіаку повірять у диво. Карти Таро обіцяють їм день сюрпризів та великої радості

Водолій

У четвер ви зможете витягнути свій щасливий білет, який вже так довго шукали. Одночасно всі проблеми та невдачі зійдуть на "ні". Ви зрозумієте, що справжнє диво здатне кардинально змінити ваше життя. Однак не забувайте про роботу, ще не час для лінощів, постарайтеся не задирати ніс.

Телець

Таро-гороскоп на 21 листопада радить вам приділити час справам, які вже давно чекали на вашу увагу. Саме в четвер ви зможете легко і без проблем розправитися із завданнями та викликами, які вам кинула доля. Не бійтеся нових ударів, вони вам не загрожують.

Козоріг

Вже у четвер ви зможете зрозуміти, що ви наблизилися до виконання своїх бажань. Починайте діяти та не чекайте, що хтось згортатиме гори, поки ви ховатиметеся в тіні. Виходьте на перший план і гляньте своїм страхам ви в обличчя. Цей день принесе вам чимало перемог.

Овен

Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам чудеса та неймовірні події. Ви можете зустріти того, про кого вже забули. І якщо ця людина вирішить повернутись у ваше життя, то боятися і хвилюватися точно не варто. Ви зможете прийняти правильне рішення, яке подарує вам лише приємні пригоди.

Стрілець

Час почати все з чистого листа. І саме цього четверга світ навколо вас нарешті заграє новими фарбами. Прощайтеся з сумом, женіть геть негатив. Вам потрібно зосередитись на своєму майбутньому, воно вас не розчарує. Постарайтеся "вичавити" з цього дня всю користь.