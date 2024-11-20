Пять знаков Зодиака поверят в чудо. Карты Таро сулят им день сюрпризов и большой радости

Водолей

В четверг вы сможете вытащить свой счастливый билет, который уже так долго искали. В один момент все проблемы и неудачи сойдут на "нет". Вы поймете, что настоящее чудо способно кардинально изменить вашу жизнь. Однако не забывайте о работе, еще не время для лени, постарайтесь не задирать нос.

Телец

Таро-гороскоп на 21 ноября советует вам уделить время делам, которые уже давно ждали вашего внимания. Именно в четверг вы сможете легко и без проблем расправиться с задачами и вызовами, которые вам бросила судьба. Не бойтесь новых ударов, они вам не грозят.

Козерог

Уже в четверг вы сможете понять, что вы приблизились к исполнению своих желаний. Начинайте действовать и не ждите, что кто-то будет сворачивать горы, пока вы будете прятаться в тени. Выходите на первый план и взгляните своим страхам вы в лицо. Этот день принесет вам немало побед.

Овен

Таро-гороскоп на четверг сулит вам чудеса и невероятные события. Вы можете встретить того, о ком уже забыли. И если этот человек решит вернуться в вашу жизнь, то бояться и переживать точно не стоит. Вы сможете принять правильное решение, которое подарит вам только приятные приключения.

Стрелец

Пора начать все с чистого листа. И именно в этот четверг мир вокруг вас наконец-то заиграет новыми красками. Прощайтесь с грустью, гоните прочь негатив. Вам нужно сосредоточиться на своем будущем, оно вас не разочарует. Постарайтесь "выжать" из этого дня всю пользу.