П'ять знаків Зодіаку, які знайдуть кохання одразу після Великодня

Козероги

Згідно з прогнозами експертів, саме у травні зазвичай різкі та відверті у своїх любовних пригодах Козероги зможуть отримати чудову нагоду проявити ніжність і терпіння.

Якщо у цей період ви зустрінете когось особливого - не ховайте відчуттів і емоцій. Можливо, це стане початком чогось прекрасного.

Раки

Зірки передрікають - у травні Раки мають неабиякий шанс зустріти когось, із ким захочеться провести решту життя.

Водночас варто бути обережними й не довіряти улесливим словам. Якщо ви зустрінете людину, яка щиро вам імпонуватиме, придивіться уважніше та дійте рішуче.

Тельці

Отримати схвалення Тельців буває дуже непросто, адже в амурних справах вони відомі уважністю до деталей.

Попри це, у травні успіхи в коханні можуть буквально "знести дах", адже ви отримаєте унікальну нагоду зустріти саме того, хто вас полюбить, зрозуміє та залишиться поряд.

Стрільці

Травневий гороскоп пророкує Стрільцям активний і веселий період із чималою кількістю моментів, які можуть вивести з буденної рутини й подарувати нові знайомства.

Більшість із них підпадатимуть під категорію "друзі та знайомі". Проте дехто може зачепити вас глибше, ніж ви того очікуєте. Якщо вийде керувати власними емоціями й дати шанс іншому - на вас чекатимуть незабутні пригоди.

Леви

Травень обіцяє Левам чимало можливостей для романтичних зустрічей. Навіть якщо вони рідко виходять з дому й не ведуть активне соціальне життя.

У цей період ваша витончена й водночас незалежна манера спілкування може вразити саме того, про кого нашіптують зірки. Не закривайтесь у собі, спробуйте зазирнути глибше в серця своїх знайомих. Можливо, найбільш особлива людина вже поруч із вами?