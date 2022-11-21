П'ять продуктів, які пришвидшать схуднення та врятують від переїдання

У процесі схуднення важливо дотримуватися режиму та дисципліни. Причому найважливішу в цьому роль відіграє не спорт, а харчування.

Styler розповідає, які продукти допоможуть пришвидшити втрату зайвої ваги та навіть уникнути переїдань.

Некрохмалисті овочі

Такі овочі, як броколі, шпинат, цвітна капуста, огірок і баклажани, є чудовим вибором, тому що вони містять безліч вітамінів, мінералів і важливих поживних речовин, які допомагають травленню.

Вживаючи ці овочі, немає потреби рахувати калорії. Як правило, некрохмалисті овочі містять приблизно 25 калорій, нуль грамів жиру, п'ять грамів вуглеводів, три грами клітковини та два грами білка на порцію.

Зелені некрохмалисті овочі (фото: Freepik)

Оливкова олія

Оливкова олія вважається хорошим жиром, і її слід використовувати в приготуванні їжі, як заправку для салату або соус. Однак, як і будь-яку їжу, завжди краще насолоджуватися оливковою олією в помірних кількостях, адже вона містить відносно багато жиру та калорій.

Жирні молочні продукти

Це може бути несподівано, але жирні молочні продукти, як-от грецький йогурт або молоко, безсумнівно, є більш здоровим варіантом. Вони не лише містять більше незамінних жирних кислот, таких як омега-3, високий рівень білка, вітаміну B-12 та йоду, але й можуть контролювати рівень енергії та покращувати швидкість метаболізму, що сприяє втраті ваги.

Горіхи та насіння

Такі горіхи, як мигдаль, кеш'ю, фундук і фісташки, входять до списку найкращих продуктів для схуднення. Насіння чіа є одним із найбільш поживних продуктів на планеті. Мигдаль є хорошим джерелом мононенасичених жирів, які є секретним інгредієнтом, який допомагає спалювати жир на животі.

Споживання фісташок на сніданок допомагає спалювати жир на животі. Одна фісташка містить близько трьох калорій. Оскільки деякі горіхи та насіння мають високу калорійність, важливо не переборщити. Фахівці рекомендують жменю або 22 грами горіхів щодня.

З горіхами в раціоні варто бути обережними (фото: Freepik)

Нежирний білок

Риба, індичка, курка та тофу є прикладами нежирних білків. Дієта з високим вмістом таких білків має багато переваг для здоров'я: вона зменшує відчуття голоду, знижує кров'яний тиск, допомагає контролювати вагу, покращує м'язову масу та силу, а також знижує ризик остеопорозу.