Пять продуктов, которые ускорят похудение и спасут от переедания

В процессе похудения важно соблюдать режим и дисциплину. Причем самую важную в этом роль играет не спорт, а питание.

Не крахмалистые овощи

Такие овощи, как брокколи, шпинат, цветная капуста, огурец и баклажаны, являются отличным выбором, потому что они содержат множество витаминов, минералов и важных питательных веществ, помогающих пищеварению.

Употребляя эти овощи, нет необходимости считать калории. Как правило, не крахмалистые овощи содержат примерно 25 калорий, ноль граммов жира, пять граммов углеводов, три грамма клетчатки и две грамма белка на порцию.

Зеленые не крахмалистые овощи (фото: Freepik)

Оливковое масло

Оливковое масло считается хорошим жиром, и его следует использовать в приготовлении пищи, как заправку для салата или соус. Однако, как и любую пищу, всегда лучше наслаждаться оливковым маслом в умеренных количествах, ведь оно содержит относительно много жира и калорий.

Жирные молочные продукты

Это может быть неожиданно, но жирные молочные продукты, например греческий йогурт или молоко, несомненно, являются более здоровым вариантом. Они не только содержат больше незаменимых жирных кислот, таких как омега-3, высокий уровень белка, витамина B-12 и йода, но могут контролировать уровень энергии и улучшать скорость метаболизма, что способствует потере веса.

Орехи и семена

Такие орехи, как миндаль, кешью, фундук и фисташки, входят в список лучших продуктов для похудения. Семена чиа являются одними из самых питательных продуктов на планете. Миндаль является хорошим источником мононенасыщенных жиров, являющихся секретным ингредиентом, помогающим сжигать жир на животе.

Употребление фисташек на завтрак помогает сжигать жир на животе. Одна фисташка содержит около трех калорий. Поскольку некоторые орехи и семена обладают высокой калорийностью, важно не переборщить. Специалисты рекомендуют горсть или 22 грамма орехов каждый день.

С орехами в рационе следует осторожничать (фото: Freepik)

Нежирный белок

Рыба, индейка, курица и тофу являются примерами нежирных белков. Диета с высоким содержанием таких белков обладает многими преимуществами для здоровья: она уменьшает чувство голода, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес, улучшает мышечную массу и силу, а также снижает риск остеопороза.