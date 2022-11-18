Викликає голод і сприяє набору ваги: яку вівсянку не можна їсти при схудненні

Завдяки своїм корисним властивостям вівсянка стала основою для багатьох дієт. Проте її корисність напряму залежить від ступеня обробки крупи й способу приготування. За певних умов вівсянка може стати причиною набору вагу.

Яку вівсянку не варто вживати при схудненні - читайте в матеріалі Styler.

Чим корисна вівсянка

Вівсяне зерно багате на фосфор, кальцій, магній та залізо. Також містить жиророзчинні вітаміни групи В і Е. Саме вони допомагають зберегти молодість.

Регулярне споживання вівсянки також корисно впливає на імунітет, знижує загальний рівень холестерину в крові й прискорює метаболізм.

Проте корисність вівсянки залежить від ступеня обробки. Чим менше крупу обробили, подрібнили, тим кориснішою буде з неї каша.

Яку вівсянку не варто їсти при схудненні

Тривалий час велися суперечки серед дієтологів щодо доцільності вівсянки у раціоні при схудненні.

Річ у тому, що калорійність цілозерновий крупи становить 342 ккал на 100 г продукту. Проте, якщо її приготувати на воді, то калорійність зменшиться до 102.

При схудненні варто вживати лише цілозернову вівсянку. Вона відрізняється тривалим періодом приготування - не менше 30 хвилин. Її отримують шляхом мінімальної обробки зерна - лущення, шліфування.

Така вівсянка містить найбільшу кількість корисних речовин і вітамінів. Тоді вона даватиме тривалу ситість й не викликатиме голод.

Вівсяна каша з глибоко переробленого зерна має високий глікемічний індекс. Тобто вона підвищує рівень цукру у крові відразу після їди і не довго тримає ситість організму. Уже за годину людина відчує голод.

Така вівсянка зручна, бо легко запарюється кип'ятком, але мало корисна.

Тому не варто їсти швидкорозчинну вівсянку з порційних пакетиків. Вона не дає ситості на тривалий час. А ще - містить цукор, штучні ароматизатори, барвники, й згущувачі та іншу хімію.

Вівсянку любить багато хто (фото: pixabay.com)

Глибоко оброблену вівсянку радять їсти людям, які хочуть набрати вагу, а не скинути зайву.

Також важливо пам'ятати, що не варто їсти вівсянку щодня. Інакше це може призвести до зменшення рівня кальцію і вітаміну D в організмі. Ці речовини просто не будуть засвоюватись. З часом це може призвести до деформації кісткової тканини.