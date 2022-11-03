Як не переїдати: фітнес-тренер поділився простим лайфхаком

Однак звичку забагато їсти варто викорінювати зі свого життя раз і назавжди.

Важкість, здуття, зайва вага та часом навіть нудота. Усе це наслідки регулярних переїдань, які негативно впливають на наше самопочуття та організм.

Чому люди переїдають?

Основною причиною переїдань фахівці називають розлади харчової поведінки, які своєю чергою спричинені різними видами стресу.

Коли організм потрапляє у стресову ситуацію, він вмикає режим SOS і хоче якнайшвидше заспокоїтися. Тому система посилає сигнал мозку, що хоче їсти. Цікаво, що при цьому людина може взагалі не відчувати голоду.

До того ж почуття насичення приходить у мозок пізніше, ніж людина встигає набити шлунок. Якщо після ситного обіду ще маєте думки про десерт, почекайте кілька хвилин. Можливо, ви зрозумієте, що солодке буде зайвим.

Звісно, уникнути переїдання назавжди ви не зможете, адже часто це єдиний доступний спосіб зняти напругу та отримати задоволення. Проте зменшити потенційну кількість переїдань до мінімальної можна.

Зайва вага - наслідок регулярних переїдань (фото: Freepik)

Як не переїдати: лайфхак

Фітнес-тренер Віктор Манздяк пише, що їжа беззаперечно дарує задоволення. Проте, переконує він, переїдати - це не тільки шкідливо, а й не особливо кайфово.

"Припустимо, що кожна година без їжі подвоює кількість задоволення, яке буде отримано від наступного прийому їжі. Отже, чим довше ти утримуєшся від їжі, тим більше радості від трапези. Голод - найкраща приправа до їжі", - пояснює експерт.

За словами тренера, пересічна людина харчується хаотично: перед телевізором, під час роботи або зустрічей із друзями, коли нічого робити тощо. Головна омана в тому, що тут немає місця для голоду.

"Наш мозок не тільки прагне дешевих емоцій, він ще й економний та лінивий. Він, щоб зайвий раз не напружуватись, працює за алгоритмами. Більшість того, чим наповнене наше життя - стереотипні речі", - пише Віктор.

Це означає, що постійні та безперервні жування їжі - це звичка, які ми самі в собі виховали. Мозок не хоче обдумувати, чи доцільно зараз їсти, він інстинктивно подає сигнал шлунку.

У висновку маємо золоте правило харчування: їжте лише тоді, коли відчуваєте голод. Спочатку буде складно, старі звички будуть рватися назовні. Але з часом нове правило зміцніє.

"Задоволення від їжі, яке ти отримуватимеш, зголоднівши, і здорове тіло як результат відсутності переїдання, будуть підтримувати це правило", - підсумовує фітнес-тренер.