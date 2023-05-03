П'ять пар Зодіаку, яким не варто починати стосунки: все одно нічого не вийде

Гороскопи та знаки Зодіаку мають велике значення у сумісності для стосунків та шлюбу. Деякі люди зовсім один одному не підходять і їм навіть не варто починати стосунки – шансів створити міцну та щасливу пару вони майже не мають.

Астрологи назвали найневдаліші пари за знаком Зодіаку, яким краще не зустрічатися. Про це повідомляє Hellomagazine.

Овен та Рак

Вогняні Овни готові сміливо стрибати у будь-які стосунки та їхній вогонь пристрасті спалахує швидко. А Раки більш романтичні та сентиментальні, їм потрібен час, щоб відчути довіру до партнера.

Роман цих двох знаків буде постійним пошуком компромісів. Овнам здаватиметься, що Ракам все байдуже і вони холодні, а Раки відчуватимуть сильний тиск. Рано чи пізно хтось захоче розірвати стосунки та піти.

Телець та Водолій

У питаннях романтики знайти більше невідповідних один одному пару, ніж Телець і Водолій, дуже складно. Ці двоє перебувають у протилежних кінцях спектра.

Тільці жадають у коханні стабільних та передбачуваних стосунків, а Водолії постійно шукають новизну та зміну темпу. І це не обіцяє нічого хорошого для їхніх спільних стосунків.

Козеріг та Стрілець

Протилежності притягуються – це доведений факт, але не у випадку Стрільця та Козерога. Їм варто триматися подалі один від одного. Козероги працьовиті, амбітні, вони люблять рутину і це робить їх надійними партнерами для стосунків.

А Стрільці вітряні та волелюбні, вони не люблять, коли їм розповідають, як вони мають чинити і як не повинні. Прийти до спільного знаменника цій пари буде дуже складно. Козероги надто вперті, щоб йти на поступки, а Стрільці не люблять визнавати, що вони неправі.

Лев та Риби

На перший погляд, Лев та Риба можуть створити відмінний тандем та гармонійні стосунки. Обидва ці знаки - емоційні та чутливі люди. Але саме тому вони й несумісні один з одним.

Кожен буде ставити свої потреби, почуття і бажання вище за свого партнера. А це загрожує ігноруванням іншої людини поряд.

Діва та Терези

Діви обирають прагматизм, а Терези - оптимізм. В них дійсно багато спільного одне з одним, більше, ніж у більшості. Але вмістити всі їхні якості в одні стосунки зазвичай не виходить.

Діви реалістичні до огиди, Терези дивляться на світ з романтикою та рожевими відтінками. І різний підхід, і погляд на життя заважають їм бути один з одним.