Пять пар Зодиака, которым не стоит начинать отношения: все равно ничего не получится

Гороскопы и знаки Зодиака имеют большое значение в совместимости для отношений и брака. Некоторые люди совершенно друг другу не подходят и им даже не стоит начинать отношения - шансов создать крепкую и счастливую пару у них почти нет.

Астрологи назвали самые неудачные пары по знаку Зодиака, которым лучше не встречаться. Об этом сообщает Hellomagazine.

Овен и Рак

Огненные Овны готовы смело прыгать в любые отношения и их огонь страсти загорается быстро. А Раки более романтичные и сентиментальные, им нужно время, чтобы почувствовать доверие к партнеру.

Роман этих двух знаков будет постоянным поиском компромиссов. Овнам будет казаться, что Ракам все безразлично и они холодны, а Раки будут чувствовать сильное давление. Рано или поздно кто-то захочет разорвать отношения и уйти.

Телец и Водолей

В вопросах романтики найти более неподходящих друг другу пару, чем Телец и Водолей, очень сложно. Эти двое находятся на противоположных концах спектра.

Тельцы жаждут в любви стабильных и предсказуемых отношений, а Водолеи постоянно ищут новизну и смену темпа. И это не сулит ничего хорошего для их совместных отношений.

Козерог и Стрелец

Противоположности притягиваются - это доказанный факт, но не в случае Стрельца и Козерога. Им стоит держаться подальше друг от друга. Козероги трудолюбивы, амбициозны, они любят рутину и это делает их надежными партнерами для отношений.

А Стрельцы ветрены и свободолюбивы, они не любят, когда им рассказывают, как они должны поступать и как не должны. Прийти к общему знаменателю этой паре будет невероятно сложно. Козероги слишком упрямы, чтобы идти на уступки, а Стрельцы не любят признавать, что они неправы.

Лев и Рыбы

На первый взгляд, Лев и Рыба могут создать отличный тандем и гармоничные отношения. Оба этих знака - эмоциональные и чувствительные люди. Но именно поэтому они и несовместимы друг с другом.

Каждый будет ставить свои потребности, чувства и желание выше своего партнера. А это грозит игнорированием другого человека рядом.

Дева и Весы

Девы предпочитают прагматизм, а Весы - оптимизм. У них действительно много общего друг с другом, больше, чем у большинства. Но уместить все их качества в одни отношения обычно не получается.

Девы реалистичны до отвращения, Весы смотрят на мир с романтикой и розовыми оттенками. И разный подход, и взгляд на жизнь мешают им быть друг с другом.