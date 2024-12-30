Пять напитков, которые уменьшают желание сладкого. Добавьте их в рацион!

Употребляя пищу с высоким гликемическим индексом, мы резко повышаем уровень сахара в крови. Что же нужно попить, чтобы уменьшить сильное желание есть сладкое?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Poradnik Zdrowie.

Что снижает желание есть сладкое?

Тяга к сладкому является кошмаром многих людей, которые пытаются похудеть или изменить свои пищевые привычки на более здоровые. Но это не значит, что невозможно это исправить. Примером являются пять напитков, на которые стоит обратить внимание.

Одним из них является арбузный сок, который содержит много природных сахаров, а также витаминов и большую дозу клетчатки, особенно если вы решите использовать еще и мякоть.

Поэтому съев несколько ломтиков фруктов, свежевыжатый сок или приготовив домашний смузи, вы быстро избавитесь от тяги к сладкому.

Чего не хватает организму, когда хочется сладкого?

Аргументом, который должен убедить вас съесть арбуз, является не только его сладкий вкус, но и большая доза магния. А его дефицит приводит к тому, что наш организм имеет проблемы с регуляцией уровня сахара в крови, что приводит к увеличению желания тянуться к сладкому.

Магний необходим для метаболизма глюкозы. Поэтому 230 мл арбузного сока не только удовлетворяет потребность съесть сладкого, но и восполняет недостаток, снижая риск последующих приступов поедания сладкого.

Что пить, чтобы не есть сладкого?

Просто пейте нужное количество воды, и ваша тяга к сахару уменьшится. Часто, даже когда вы чувствуете обычный голод, достаточно стакана воды, чтобы исчезла потребность перекусывать. Поэтому попробуйте этот способ и когда снова почувствуете желание съесть шоколад или другие сладости, спокойно выпейте стакан воды.

Следующий напиток, который снижает тягу к сладкому, - это матча - специальный чай мелкого помола. Настой содержит высокое содержание L-теанина. Это аминокислота, которая отвечает за снижение стресса и борется с тревогой, которая может быть причиной навязчивых перекусов, включая потребление сладкого.

Четвертый напиток, который облегчает отказ от нездоровых перекусов, - чайный гриб. Это разновидность ферментированного чая, который обогащает бактериальную флору. Комбуча содержит уксусную кислоту, которая помогает снизить уровень сахара в крови. Благодаря этому организм в большей степени метаболизирует глюкозу и лучше справляется с повторяющейся тягой.

Последним, но не менее полезным способом может быть употребление воды с яблочным уксусом. Этот напиток снижает уровень сахара в крови и дольше обеспечивает чувство сытости, подавляя тягу к сладкому. Однако важно не переусердствовать с количеством яблочного уксуса. Достаточно чайной ложки на стакан кипяченой теплой воды. Однако если у вас есть проблемы с пищеварительной системой, включая язву желудка, рефлюкс или воспаление, откажитесь от уксуса.